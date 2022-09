Es tracta de models híbrids amb els quals es reduirà el consum de combustible i les emissions

La Policia Local de Torrent ha incorporat a la seua flota tres vehicles patrulla, amb els quals podran oferir un millor servei als veïns i veïnes de Torrent.

L’alcalde Jesús Ros, acompanyat per la regidora de Seguretat, Inma Amat, han visitat les instal·lacions de Policia Local per a conéixer de primera mà les característiques dels nous cotxes. El cos de policia ha apostat per vehicles elèctrics híbrids que utilitzen alternativament una bateria elèctrica i un motor de combustió, de la gamma SUZUKI VITARA, amb etiqueta ECO, de manera que es redueix substancialment el consum de combustible i la contaminació en disminuir també les emissions.

Inma Amat ha destaca la importància de “dotar a la Policia Local dels millors mitjans materials possibles per a facilitar-los poder continuar complint amb la seua important labor de preservar la seguretat dels torrentinos i torrentinas”.

A aquestes millores en recursos policials, cal recordar que en aquests moments està obert el procés d’oposició de quinze noves places d’agents que s’incorporaran i ampliaran la plantilla de la Policia Local de Torrent.