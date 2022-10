Aarón Cano destaca l’esforç de la plantilla i fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania

La Regidoria de Protecció Ciutadana ha anunciat que Policia Local reforçarà amb 100 agents el dispositiu per a la nit d’Halloween que comptarà a més amb 70 policies locals del servei ordinari i mantindrà un dispositiu permanent en les places d’Hondures, Cedre, de la Mare de Déu, Carmen i Serrans així com en Benimaclet, l’avinguda Blasco Ibáñez i la Marina Real. També hi haurà una vigilància especial en la Creu Coberta, en plaça Espanya i en els voltants de l’Estació de Joaquín Sorolla i s’establiran filtres en el centre, com altres anys, per a evitar l’accés amb begudes alcohòliques o vidre.



En total es repartiran 453 tanques en diferents localitzacions per tota la ciutat però que blindaran especialment el centre històric.

El dispositiu, que vigilarà també el consum d’alcohol a la vesprada, està coordinat per Policia Nacional. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano ha destacat l’esforç de la plantilla per a atendre una de les nits en les quals la ciutat registra més afluència de públic i ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania: “hem treballat en el dispositiu més complet possible per a atendre totes les zones de la ciutat que registren major afluència de públic però necessitem la col·laboració ciutadana; l’oci ha de ser responsable. Espere la mateixa resposta ciutadana que en les últimes edicions de la festa: un comportament majoritàriament responsable i cívic”, ha indicat Cano.

La Regidoria de Protecció Ciutadana ha tingut en compte també el conegut com tardeo a l’hora de dissenyar un dispositiu que començarà el diumenge a primera hora amb la col·locació de 453 tanques i seguirà amb una vigilància d’aquelles zones que registren més afluència de públic a la vesprada i fins i tot controls d’alcohol i drogues.

“És molt important que actualitzem any a any, en funció de la informació de la qual disposem, la presència de la Policia Local de València” afirma Aarón Cano, que admet que es tracta d’una de les nits “més complexes de l’any i que requerix més presència policial”. El regidor de Protecció Ciutadana apunta la probabilitat que la celebració d’este any s’inicie ja en la nit d’este divendres “encara que no massivament i es prolongue també demà i per descomptat la nit del dilluns. Tenim experiència i sabem anticipar-nos però també depenem del civisme i la responsabilitat de la ciutadania. Cal divertir-se sabent que hem de comportar-nos de manera responsable. La nostra ciutat és la nostra casa, la de totes i tots”.

La nit d’Halloween comptarà amb tots els efectius policials disponibles. Des de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) a les patrulles dels districtes i el reforç previst d’un centenar d’agents que vetlaran perquè tot es desenvolupe amb normalitat. La Unitat Canina també participarà en un dispositiu coordinat amb Policia Nacional i que en el cas de la Policia Local comptarà amb tres torns operatius per a tindre una presència destacada les 24 hores i donar servei el dia de Tots Sants en els cementeri