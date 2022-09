El sospitós circulava amb el seu vehicle en direcció prohibida

Es van intervindre 1320 euros i 47 grams entre totes dues substàncies estupefaents

Agents de la Policia Nacional han detingut a Torrent (València), a un home de 24 anys i origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’home circulava en direcció contrària amb el seu vehicle en el qual transportava marihuana i haixix en dosi, a més de 1320 euros en efectiu.

Els fets es van produir el dimecres, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van observar un vehicle circulant en direcció prohibida per un carrer de la localitat de Torrent.

Els policies li van donar l’alt i davant la forta olor de marihuana que emanava del cotxe, van registrar al conductor, localitzant-li en la bandolera que portava, 7 dosi d’haixix i marihuana, amb un pes de 47 grams en total, a més de 1320 euros en efectiu.

Finalment els agents van detindre a l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. El detingut, amb nombrosos antecedents policials, va ser posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan per a això fora requerit.