Els agents han intervingut 11 pots d’aquesta substància en l’establiment

La Policia Nacional deté un farmacèutic a València per vendre popper. Els clients acudien directament per la substància

La Policia Nacional ha detingut en la localitat valenciana de Torrent a un home de 47 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, ja que pel que sembla subministrava des de la farmàcia que regentava a la ciutat de València la substancia estupefaent coneguda com popper. Els agents han intervingut 11 pots d’aquesta droga en aquest establiment.

Les investigacions, dutes a terme per agents de la Comissaria Local de Policia Nacional a Torrent, es van iniciar després de tindre coneixement que en una farmàcia de la capital del Túria podria estar venent-se popper. Després de diverses vigilàncies, van comprovar com en l’establiment hi havia un pot de plàstic

semiamagat que contenia el que semblava ser cinc pots d’aquesta substància estupefaent i van observar un tràfec de compradors, que acudien directament per la substància de l’envàs.

Finalment, els investigadors van registrar la farmàcia, localitzant i intervenint un total d’11 pots de popper de 33 ml cadascun. Els policies van esbrinar que fins a quatre empleats subministrarien la droga als

compradors, però aquests farien seguint les indicacions del seu cap, qui els insistia que la venda no era il·legal per la composició del producte.

Per tot això, els agents van detindre al regent de la farmàcia com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’arrestat ha quedat en llibertat després de ser sentit en declaració, una vegada advertit de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan siga requerit.