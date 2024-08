Una tradició centenària: la processó del Crist de les Campanes de Albalat de la Ribera

El cor de les festes d’Albalat: la processó que uneix història i tradició

Cada 17 d’agost a les nou de la nit, Albalat de la Ribera es converteix en l’escenari d’una de les manifestacions de fe més antigues i impressionants de la comarca. La processó del Crist de les Campanes, amb més de 160 anys d’història i la participació de més de 100 personatges bíblics, s’ha transformat en un espectacle que va més enllà de la religió.

Tall de veu: José Antonio Roig Ferrer, Alcalde d’Albalat de la Ribera

Una processó que compta amb el suport incondicional dels veïns i veïnes d’Albalat, que cada 17 d’agost viuen amb entusiasme, devoció i germanor el dia gran del seu poble. El regidor de festes, Josep Sala, destaca la importància d’aquesta tradició per a la comunitat, una celebració que uneix a tots els albalatencs.

Tall de veu: Josep Sala

La processó queda organitzada en tres grups. Encapçalant la comitiva, les danses, que donen pas a la creu processional, seguida pels devots del poble amb ciris. El primer grup de personatges bíblics comença amb Adam i Eva i acaba amb els profetes. El Nou Testament està representat pels apòstols i els evangelistes, juntament amb els sants patrons del poble. Finalment, el tercer grup està integrat pels portadors de les andes del Crist.

Tall de veu: Eduard Juan. President de la Junta del Patronat de la Processó del Crits de les Campanes.

La processó del Crist de les Campanes és tot un emblema per als albalatencs i albalatenques, un dels actes culturals i tradicionals més importants del municipi

Tall de veu: Ezequiel, personatge bíblic

La contribució i la participació popular són fonamentals any rere any, i fan que aquesta manifestació de fe siga un orgull compartit per tot el poble.

Tall de veu: José Antonio Roig Ferrer, Alcalde d’Albalat de la Ribera

Amb una història de més de 160 anys, la processó del Crist de les Campanes continua sent el cor de les festes d’Albalat de la Ribera, un esdeveniment on la fe, la cultura i la tradició s’entrellacen per a crear una de les celebracions més singulars i estimades de la comarca.