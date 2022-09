La reducció addicional del preu del 30% en el transport públic de la Generalitat permetrà estalviar fins a 800 euros per família

La consellera Rebeca Torró ha destacat que aquest descompte se suma a les reduccions de preu de fins a un 50% aplicades durant aquest any

Els nous preus afecten els títols SUMA, zona TAM a Alacant, TRAM de Castelló, Metrobús, Metrovalencia i TRAM d’Alacant i autobusos interurbans competència de la Generalitat

La Generalitat aplica des d’aquest dijous, 1 de setembre, la reduccion addicional del 30% en el preu dels abonaments i títols multiviatge de tots els serveis de transport públic de la seua competència, i que se suma a les reduccions de preu de fins a un 50% aprovades al llarg d’enguany.

El descompte del 30% afecta als títols SUMA, zona TAM d’Alacant, TRAM de Castelló, TRAM d’Alacant i Metrovalencia, així com als diferents serveis de transport per carretera competència de la Generalitat.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha destacat que “aquest descompte del 30% s’aplica de manera directa i se suma a les regulacions tarifàries aprovades enguany per la Generalitat en diferents serveis de transport amb descomptes de fins a un 50%”.

Torró ha explicat que “aquesta mesura té un efecte immediat i molt positiu en l’economia de totes les persones ja que permetrà que una família de quatre membres, usuària de transport públic, es puga arribar a estalviar en els pròxims mesos fins a 800 euros”.

“Aquesta iniciativa forma part del ‘Pla Reactiva’ que comprén diferents mesures que la Generalitat ha anat aplicant després de la invasió d’Ucraïna, per a fer front a la pujada dels costos de l’energia i incentivar l’ús del transport públic per a afrontar aquesta situació”, ha explicat.

La consellera ha recordat que “anteriorment a aquesta mesura, la Generalitat, juntament amb les modificacions tarifàries, va establir al maig i fins el mes d’agost passat la gratuïtat de tots els transports públics de la seua competència durant els diumenges. En aquests quatre mesos s’han beneficiat d’aquesta mesura que ha comptat amb un gran acolliment amb més de 2,5 milions de persones usuàries”.

Rebeca Torró ha realitzat aquestes declaracions en l’estació de Xàtiva de Metrovalencia en la qual ha estat acompanyada per la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, la directora general Roser Obrer, el director de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez, i la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato.

La reducció del 30% és conseqüència de l’aprovació del Govern d’Espanya del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, que estableix un sistema d’ajudes directes, corresponents en 2022, per a proporcionar suport financer a les comunitats autònomes per a aplicar un descompte en el servei de transport públic per carretera de la seua competència.

Aquesta mesura estarà vigent fins al 31 de desembre de 2022 i queden exclosos els bitllets senzills i d’anada i volta. Posteriorment, des de l’1 de gener fins al 31 de gener de 2023 els títols adquirits dins del període bonificat seran susceptibles d’utilització.

Recuperació del servei

La consellera ha destacat també que Metrovalencia ha recuperat aquest dijous el servei en tota la xarxa una vegada finalitzades les obres de renovació de via que afectaven les Línies 1 i 3 de Metrovalencia.

En línia 1 (Castelló-Bétera) els treballs van començar el 25 de juliol en el tram Alginet-Castelló i el 8 d’agost entre Entroncament i Bétera, mentre que en línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport) les obres van començar el 25 de juliol entre les estacions de Rafelbunyol i Alboraia Peris Aragó.

En línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) les obres en el tram L’Eliana-Llíria van començar el 25 de juliol i van finalitzar el 3 d’agost, mentre que entre Els Carolines i Font del Pitxer van començar a continuació, el dia 4, i es van completar el passat dia 21 d’agost.

Torró ha assenyalat que “malgrat les molèsties causades l’objectius s’ha aconseguit i entre Setmana Santa i estiu s’han canviat 48 desviaments; 50 passos a nivell de vehicles i 21 per als vianants o entre andanes i s’han renovat prop de cinc quilòmetres de via, millorant considerablement les condicions de seguretat i confort de la xarxa”.

Títols SUMA i Metrovalencia

La reducció del 30% també s’aplica als nous títols de transport SUMA, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l’àrea metropolitana de València dels serveis de Metrovalencia, Metrobus, EMT i Renfe-Rodalia.

La posada en marxa de SUMA al gener d’enguany ja ha permés oferir una important rebaixa sobre les tarifes anteriors, entre un 11% i un 55% segons títols, que s’afegirà al descompte temporal del 30% previst per als pròxims tres mesos.

Amb aquesta nova rebaixa els títols SUMA 10 passen de 8 a 5,60 euros per a una zona; de 12 a 8,40 euros en dues zones; i de tres zones es redueix de 20 a 14 euros. SUMA mensual passa a costar 24,5 euros per a una zona i 37,1 per a tres, mentre que el SUMA Mensual Jove d’una zona costarà 20,8 euros i de tres 31,55 euros.

En Metrovalencia la reducció del 30% s’aplicarà en tots els títols TuiN i abonaments temporals. En els títols TuiN s’aplica directament el descompte del 30% sobre import carregat i addicional a la resta de reduccions que corresponguen, per a imports abonats a partir dels cinc euros de recàrrega mínima establida.

El descompte addicional s’afig de manera directa a les reduccions existents per a Tuin Jove, Família Acollidora i Família Nombrosa General i Especial.

Els títols mensuals Gent Major i Mobilitat per a tres zones passen a costar 6,75 euros. En el cas del títol Mobilitat Anual s’ha previst reintegrar els imports corresponents per períodes quinzenals, coincidents amb el període bonificat, tant en targetes adquirides com de targetes en ús.

Zona TAM d’Alacant, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló

En la zona TAM d’Alacant, el bo Móbilis de 10 viatges passarà a costar 6,05 euros; el bo Móbilis Jove de 30 viatges es redueix fins a 14,8 euros; i el bo escolar de 30 viatges 11,55 euros. Els títols Bono 30 dies es redueixen a 28 euros i el Ruta 4/30 Jove a 10,50 euros.

Els títols propis del TRAM d’Alacant es redueixen de nou, després de la modificació aplicada al juny d’enguany i que ja va permetre que es reduïra el preu dels viatges fins a un 50%. Amb aquest descompte addicional del 30% els preus seran per al Bo 10 d’una zona 5,6 euros, de dues zones 8,4 euros, i 14 euros de tres zones. El bo 30 d’una zona quedarà en 15,95 euros, 23,9 euros de dues zones i 39,9 euros per a tres zones.

El títol 24 hores s’ha fixat en 5,6 euros i els mensuals Gent Major i Mobilitat passen ficar al llit 6,75 euros. En el cas d’aquests dos títols de periodicitat anual s’ha previst reintegrar els imports corresponents per períodes quinzenals, coincidents amb el període bonificat, tant en targetes adquirides com de targetes en ús.

En el TRAM de Castelló, el bo de 10 viatges passarà a costar 5,7 euros i el de 30 dies 21 euros.