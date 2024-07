La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les bases de la convocatòria

Es convoquen 25 premis per a projectes artístics, culturals, narratius i de maquetes, vídeos o composicions musicals de grups o solistes novells joves (entre 18 i 30 anys)

La convocatòria forma part del programa “Art i creativitat Jove” que promou la Regidoria de Família, Joventut i Infància

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat este divendres la convocatòria dels premis “Art i Creativitat Jove” 2024, que organitza la Regidoria de Família, Joventut i Infància, i que estan dotats amb 75.000 euros. Tal com establixen les bases del concurs, es convoquen 25 premis a altres tants projectes artístics, culturals, narratius i de maquetes, vídeos o composicions musicals de grups o solistes novells joves (entre 18 i 30 anys), en el marc del programa ‘Art i creativitat Jove’ que promou la Regidoria.

Cada premi compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros per a la realització del projecte seleccionat. A més, la Regidoria de Joventut facilitarà un lloc en Espai Jove VLC o en espais municipals afins, que se cedirà durant un màxim de 3 mesos a les persones premiades perquè puguen desenrotllar els seus projectes culturals. Estos hauran de formar part d’alguna de les disciplines de l’àmbit artístic, com a arts visuals, arts plàstiques, arts escèniques, arts en viu, cinema, música, fotografia, arquitectura, lectura, producció literària, producció musical i creació de còmic, tal com s’arreplega en les bases.

La regidora de Família, Joventut i Infància, Mónica Gil, ha explicat que l’objectiu d’esta convocatòria és “promoure el desenrotllament professional de les persones joves que s’inicien en la pràctica artística, cultural, literària o musical, sempre que visquen, treballen o estudien a la ciutat de València”. Per a això, estos guardons proporcionaran als joves suport institucional, així com els recursos espacials, divulgatius i econòmics “per a facilitar la seua producció artística, cultural, literària o musical i perquè el propòsit del projecte veja la llum en les millors condicions possibles”, ha afegit Gil.

També es busca amb esta convocatòria “promoure un entorn facilitador en el qual puguen desenrotllar les propostes presentades amb garantia d’estabilitat en el procés creatiu i obert a tota mena d’intervencions artístiques o culturals, així com promoure també la creació, producció, difusió, exhibició i edició d’obres musicals”. Quan concloga el període de creació, els projectes resultants s’exposaran en una ubicació de la ciutat que es determinaran posteriorment.

Una de les exigències més destacades de la convocatòria és que els projectes artístics i culturals que es presenten hauran de ser “de caràcter nou” i, per a això, utilitzaran el període de desenrotllament com a laboratori de creació. Les obres hauran de ser originals i inèdites.

Quant als requisits per a prendre part en el concurs, les persones aspirants hauran d’estar empadronades a la ciutat de València, i o bé estar estudiant en un centre educatiu o universitari de la ciutat, o treballant en una empresa amb domicili fiscal a València o situada en el seu terme municipal. Només podran participar joves entre 18 i 30 anys, que podran presentar-se individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc membres.

Cada premi tindrà una dotació de tres mil euros per a la realització del projecte premiat, compatible amb altres subvencions, ajudes o premis procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. Podrà presentar-se com a màxim un projecte per aspirant o col·lectiu.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de la convocatòria. Les sol·licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida seran presentades de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València.