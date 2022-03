Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira junt amb diferents clubs esportius de la ciutat s’han programat una gran quantitat d’esdeveniments esportius per commemorar el Dia de la Dona i donar visibilitat a l’esport femení.



L’esdeveniment més multitudinari es preveu per al diumenge 6 de març amb la carrera solidària del Dia de la Dona, on els beneficis obtinguts de la venda de dorsals van destinant a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer. L’eixida serà a les 11h des de la plaça Major. A la mateixa plaça encara es podran adquirir el dorsal al preu de 3 euros. La cursa està organitzada pel Club d’Atletisme La Rabosa.



També es celebrarà el primer Trofeu Ciutat d’Alzira de Raspall Femení Professional. Este torneig tindrà lloc al Trinquet Municipal. Les semifinals seran el dissabte 5 de març, la primera a les 16,30h i la segona a les 17,30h. La final es jugarà el diumenge 13 de març a les 17,30h.



L’halterofília també es suma a esta iniciativa amb la celebració de la primera jornada de lliga nacional d’halterofília amb el lema “Celebrant el Dia de la Dona” i que tindrà lloc el dissabte 5 de març a Alzira.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha destacat “La implicació dels clubs alzirenys per celebrar i commemorar el Dia de la Dona. Des del departament d’Esports seguim treballant per donar visibilitat a les dones en l’esport, fomentant l’esport femení fent valdre les grans esportistes alzirenyes que treballes dia rere dia per ser referent al món de l’esport en general”. L’edil també ha afegit que “Alzira és una ciutat esportiva, i en gran part és a la llavor realitzada per les grans esportistes amb les quals compta la nostra ciutat”.

