La Regidoria d’Esporta ha convocat el Consell Assessor d’Esports per a transmetre als diversos clubs de la ciutat les iniciatives impulsades des del Departament.

Un des punts tractats ha sigut la recuperació de la Carrera de la Dona, catorze anys després de l’última edició d’esta. «Una carrera que esperem haja vingut de nou per a quedar-se, ja que té una doble vessant, esportiva i reivindicativa», segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea d’Esports.

Enguany l’import obtingut per la venda dels dorsals va destinada a AFA. Associació de Familiars Malalts d’Alzheimer i compta, a més, amb la col·laboració del Club d’Atletisme La Rabosa.

Un altre dels assumptes tractats ha sigut la presentació als clubs de la memòria d’ús de les instal·lacions esportives, on es detalla, club per club, les despeses produïdes per l’activitat desenvolupada les diverses dependències municipals, tant per l’ús ordinari com en cap de setmana, assumint les despeses l’Ajuntament d’Alzira.

La memòria també detalla les subvencions a les que es poden acollir els clubs; les activitats i programes promocionades des del Departament d’Esports; així com les realitzades en la piscina, tant coberta com descoberta; les activitats extraordinàries en cap de setmana i les ordinàries de temporada.

Un altre dels aspectes que se detallen és la despesa que suporta cada instal·lació esportiva en manteniment, personal, subministrament elèctric, material esportiu, i activitats programades i promocionades des del Departament.

«Amb esta elaborada memòria perseguim fer aplegar als clubs l’immens esforç que realitza l’Ajuntament d’Alzira per estar al costat dels esportistes i de la pràctica de qualsevol de les disciplines que se poden realitzat en la nostra ciutat», segons Pascual, qui a més argumenta que «no és més que una mera informació sense cap ànim de revertir els costos als clubs».

