La decoració descoberta, en què predomina el roig, gris i ocre, encaixa millor amb la diversitat cromàtica de les carrosses i imatges del Corpus

Durant les obres de rehabilitació de la Casa de les Roques han eixit a la superfície restes d’antigues pintures en què predominen els colors roig, gris i ocre, localitzades en els pilars de la nau central i els murs perimetrals. La troballa posa en qüestió l’austeritat de l’edifici i encaixa millor amb la diversitat cromàtica de les carrosses i imatges de la processó del Corpus que alberga l’immoble del segle XV situat al carrer dels Roters.

Mentre s’estaven fent els treballs de neteja de les bigues centrals de la Casa de les Roques, es va eliminar part de la capa superficial dels travessers i van aparéixer les pintures antigues. En elles es distingix una composició vegetal, emmarcada per una franja que s’adapta a la forma del pilar, en la qual sobreïxen el roig almànguena, gris i ocre.

Este descobriment requerirà d’una intervenció específica al marge de les obres que s’estan duent a terme. No obstant això, en estos moments l’equip de restauració està realitzant diversos tastos per comprovar l’abast de la decoració, al mateix temps que assegura la seua protecció.

Les dades que s’hi obtinguen serviran de base per recuperar les restes de pintura detectada i establir amb precisió la seua cronologia. La rehabilitació de la Sala de les Roques seguirà el seu curs, però s’interromprà qualsevol intervenció que puga danyar les pintures.

Arran d’esta trobada pot canviar la percepció que es té de l’edifici, caracteritzat per l’austeritat, per una altra més colorista i d’acord amb els elements del Corpus Christi que en ell s’exposen. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha manifestat que “estem fent un treball de protecció i conservació del patrimoni arquitectònic municipal que està molt arrelat a la nostra història i la nostra cultura amb intervencions molt respectuoses que ens aporten informació molt valuosa sobre la història de la nostra ciutat i dels mateixos edificis i que és fonamental conéixer i visibilitzar”.

Notario ha recordat que l’Ajuntament, a través del Servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, “en sis anys hem intervingut en molts edificis que han deixat al descobert importants descobriments com estes pintures a la Casa de les Roques o com la làpida romana que trobem a l’Alqueria Falcó de Torrefiel”. Les obres de la casa museu dedicada la festa grossa van començar el mes de març passat i compten amb un pressupost de vora 290.000 euros.

Història de l’edifici

La primera notícia al voltant de la construcció del carrer dels Roters correspon a un acord de compra d’una casa al costat de la Porta dels Serrans, entre les dos muralles, amb data de 8 de juny de 1435. Posteriorment, en 1446, l’edifici va ser ampliat amb la incorporació d’un taller dedicat a l’adobat de pells conegut com la “Pelleria de les Roques”. Hi ha constància de nombroses reformes sobre l’edifici original, per exemple, les efectuades en 1517 a conseqüència d’una riuada que va afectar les mateixes Roques.

En els anys 1657 i 1665 es van dur a terme reparacions puntuals i, en 1812, es va haver de refer la coberta sencera després del bombardeig de la ciutat per les tropes franceses. Per la seua proximitat a l’antic llit del riu Túria, en la riuada de 1957 el nivell de l’aigua va arribar als quatre metres d’altura. L’última gran reforma d’este singular immoble va tindre lloc en 1980.