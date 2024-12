La residència pública d’Aldaia represa la seua activitat amb el retorn de les 45 persones majors usuàries del centre

Cambrer destaca que els treballs s’han realitzat amb la màxima celeritat per a la volta dels usuaris “en temps rècord”

La Conselleria de Serveis Socials ha invertit un total de 360.958 euros en les obres de reparació de les instal·lacions

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha anunciat que la residència pública de persones majors d’Aldaia ha représ l’activitat amb el retorn dels 45 residents i els professionals que treballen en el centre, després del desallotjament que es que va produir el passat 8 de novembre, a conseqüència dels danys ocasionats per la DANA en el centre.

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, que va visitar la residència el passat 3 de novembre per a comprovar l’estat dels danys en primera persona, ha destacat que els treballs de reparació de les instal·lacions s’han realitzat en menys d’un mes, la qual cosa ha qualificat de “temps rècord” perquè les persones que van haver de ser desplaçades a altres centres pogueren tornar a Aldaia i “recuperar la normalitat al més prompte possible”.

Així mateix, ha explicat que el Consell s’ha dedicat “des del minut zero, a atendre els afectats, a reallotjar i a buscar solucions a tots els que necessitaven una resposta i a més s’ha dissenyat i planificat la reconstrucció de les residències”.

Respecte a la residència d’Aldaia, Cambrer ha recordat que el seu departament va estar en permanent contacte amb la direcció del centre per a conéixer l’estat en el qual es trobaven els usuaris i els danys ocasionats per la riuada, que va aconseguir un metre d’altura i va afectar en gran manera les instal·lacions de la planta baixa.

En la reparació i reconstrucció de la residència s’han invertit 360.958,73 euros i les actuacions principals s’han centrat en la reposició de la cuina i els ascensors, que estaven inservibles, així com en treballs de fusteria interior per a reposar portes d’accés i vidres danyats, a més de tasques de revestiment per a solucionar les humitats.

Després de finalitzar aquestes actuacions, dissabte passat 30 de novembre es va efectuar el trasllat de tots els usuaris. Per a això, en alguns casos ha sigut necessari transport adaptat i ambulàncies a causa dels problemes de mobilitat i a les necessitat de cadires neurològiques que alguns residents han requerit.

Així mateix, s’ha gestionat l’equipament i els estris de la residència que té 2.800 metres quadrats i compta amb 48 places autoritzades i 45 places ocupades.

Reparació i reconstrucció de les residències socials

La Generalitat va iniciar el 13 de novembre les obres de reconstrucció i reparació de les residències socials afectades per la DANA mitjançant el procediment d’emergència.

El Consell ha destinat 2.250.000 euros per a aquestes obres que es van iniciar en 11 centres situats en els municipis d’Aldaia, Torrent, Benetússer, Carlet, Catarroja, La Foia de Bunyol, Xiva i Alfafar.

Les obres es van adjudicar en tres lots. El lot 1 ha realitzat les obres de la Residència de Persones Majors d’Aldaia, el Centre d’Acolliment de Menors d’Aldaia, el Centre Ocupacional d’Aldaia i el Centre Especialitzat d’Atenció a Majors de Torrent.

Mitjançant el lot 2, es efectuan les obres de la Residència de Persones Majors Dependents de Benetússer; la Residència de Persones Majors Dependents de Carlet i el Centre Especialitzat d’Atenció a Majors de Catarroja.

El lot 3 inclou les obres la Residència de Persones Majors Dependents de Xiva, el Centre d’Acolliment de Menors de La Foia de Bunyol, la Residència de Persones Majors Dependents de Bunyol i el Punt de Trobada Familiar d’Alfafar.