La Ribera rebrà 7,2 milions d’euros de la Diputació en el primer lliurament del Fons de Cooperació

La corporació triplica l’assignació del Consell als municipis valencians gràcies a una dotació extraordinària via superàvit que eleva l’aportació global al Fons d’enguany a 60 milions d’euros

Dels primers 40 milions, 5,2 es repartiran a la Ribera Alta, des dels 442.000 euros d’Alzira als 60.000 de Cotes; i dos milions a la Ribera Baixa, amb més de 300.000 per a Sueca i Cullera

La Ribera rebrà 7.262.962 euros de la Diputació de València en el primer lliurament del Fons de Cooperació Municipal que la institució provincial realitzarà als ajuntaments en el marc d’este pla conjunt amb la Generalitat.

La partida forma part dels 40 milions d’euros pressupostats inicialment en els comptes de 2022, als quals la Diputació sumarà una dotació extraordinària de 20 milions d’euros via superàvit, amb la qual tornarà a triplicar l’assignació del Consell al Fons per als municipis valencians.

El primer lliurament del fons provincial concedix a la Ribera Alta 5.252.667 euros dels 40 milions pressupostats per als 266 municipis de la província i les tres entitats locals menors. En funció de la població i amb criteris correctors en favor dels ajuntaments amb menys recursos, el repartiment a la comarca deixarà 442.000 euros a Alzira, que supera els 44.000 habitants; 351.000 a Algemesí, amb un cens de poc més de 27.000 persones; i 314.000 euros a Carcaixent, amb vora 20.000 habitants. Entre els menys poblats, Sellent i Cotes, rebran al voltant de 60.000 euros.

La Ribera Baixa compta amb una assignació global de 2.010.295 euros, dels quals 340.000 arribaran a Sueca i els seus 25.000 habitants, i 326.000 a Cullera, el cens del qual frega les 23.000 persones. Quant als menys poblats, El Mareny de Barraquetes, entitat local menor de Sueca amb 744 habitants, comptarà amb 74.000 euros. A més, Almussafes arriba als 200.000 en este primer lliurament provincial del Fons de Cooperació i altres quatre municipis de la comarca, Sollana, Albalat de la Ribera, Corbera i Polinyà del Xúquer, superen els 100.000 euros.

Una eina eficient

El president de la Diputació, Toni Gaspar, recorda que el Fons de Cooperació Municipal “és una eina que no sols posa de manifest la importància de la col·laboració institucional, sinó que ha demostrat ser un instrument molt eficaç perquè les ajudes arriben de manera àgil i directa als ajuntaments, eliminant burocràcia i permetent destinar els diners tant a inversió com a despesa corrent”.

Un any més, la institució que dirigix Gaspar confirma la seua aposta per este Fons i les ajudes directes als municipis. El responsable d’Hisenda, Vicent Mascarell, explica que inicialment “es duplica l’aportació de la Generalitat a la província i, en última instància, es triplicarà amb una assignació extraordinària de 20 milions d’euros extreta del superàvit del passat any, que també reserva una partida de 10 milions d’euros per a l’ampliació i construcció de centres socials en el marc del ‘Pla Convivint’”.

L’àrea provincial d’Hisenda té ja preparat el repartiment dels primers 40 milions de l’aportació al Fons, inclosos en el pressupost de la Diputació per a 2022. Per comarques, destaquen els 6,1 milions d’euros que rebran els municipis de l’Horta Sud; els més de cinc milions que arribaran a les localitats de la Ribera Alta i l’Horta Nord; i els quatre milions assignats a la Safor.

