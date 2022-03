• La celebració d’aquesta tradició, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial, torna després de dos anys d’absència per la COVID-19

L’Ajuntament d’Alboraia, la Parròquia de la Nostra Senyora de l’Assumpció i la Junta Local de Germanors i Corporacions de Setmana Santa ja han posat en marxa la celebració d’aquesta tradició, que torna al municipi després de dos anys d’absència per la COVID-19. Les 10 germanors tornaran a recórrer els carrers de la localitat en la nova normalitat que ha propiciat el compliment de les mesures sanitàries en una sèrie de cites caracteritzades per la tradició, la música i l’elevat interés turístic que suscita la Setmana Santa d’Alboraia.

L’esperat retorn ha donat principi amb el tradicional Pregó, que ha tingut lloc el dissabte, 26 de març. Primer, es va celebrar l’Eucaristia en la Parròquia presidida pel nostre Rector, Rnd. Sr. Juan José Llácer. A això li va seguir el pregó a l’Auditori Municipal amb la presència de l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría; la regidora de Turisme, Raquel Casares; el regidor de Cultura, Manuel Andreu i membres de la Corporació Municipal, així com del president de la Junta Local Luis Biosca, membres de les 10 germanors i veïns i veïnes de la localitat. La trobada, a més, va ser acompanyat per un concert a càrrec de la Societat Musical d’Alboraia i un Vi d’Honor per a concloure l’acte, amb el qual poder compartir un temps de germanor.

En aquesta ocasió, el pregoner ha sigut el Rnd. Sr. Rafael Pacheco García-Plata, actualment capellà del Patronat de la Joventut Obrera, rector de les parròquies San José de València (El Saler) i Santa María Madre de Crist de València (Pinedo) i col·laborador en Onda Cero Alacant i presentador del programa de Càritas en Cope Alacant.

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha agraït a totes les persones l’esforç depositat durant aquests dos anys i que ha portat a recuperar aquesta tradició “en les millors circumstàncies possibles”. “És una de les nostres tradicions més importants”, comenta el primer edil, “un dels elements que fan d’Alboraia un tresor i que ens permeten oferir una experiència turística única a les persones que ens visiten”. En aquest sentit, cal recordar que la Setmana Santa d’Alboraia, integrada dins de la marca ‘Alboraia Turisme’, va ser declarada en 2018 Festa d’Interés Turístic Provincial, “un atractiu que poden gaudir les persones visitants al costat de la nostra gastronomia, els passejos per l’horta, les nostres platges i, especialment, la nostra orxata”, agrega Chavarría.

Així és la Setmana Santa d’Alboraia 2022

El divendres de Dolors, 8 d’abril, es produirà a les 21.00 hores el ‘Traslado del Paso de la Hermandad de los Siete Dolores’, des del carrer Colón fins a l’Església la Nostra Senyora de l’Assumpció. El dissabte de Passió, 9 d’abril, es durà a terme a les 20.45 hores el ‘Traslado del Paso de la Germandat de la Vera-Creu’, des del col·legi Santa María Marianistas fins al temple parroquial. Seguidament, a les 22.30 hores es farà el Solemne Besapeus al Santíssim Crist de la Providència, en la seu de la seua germanor.

Ja el diumenge de Rams, 10 d’abril, veïns i veïnes i visitants gaudiran d’un dia més complet: a les 10.00 hores, arrancarà la Solemne Processó de Ramos des del col·legi Santa María Marianistas fins a la Parròquia on se celebrarà l’Eucaristia pròpia del Diumenge de Rams. A les 20.30 hores, del ‘Traslado del Paso del Cristo de la Concordia’ des del carrer Botànic Cabanilles, que s’unirà al ‘Traslado del Paso de la Real Hermandad de la Santa Faz’ al carrer Sant Cristòfol. A les 20.45 hores partiran el ‘Traslado del Paso de la Penitencial Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón’ des del carrer Sant Cristòfor i el Trasllat del Pas de la Germanor del Santíssim Crist de la Provisió al carrer Germans Benlliure.

El dilluns Sant, 11 d’abril, el ‘Traslado del Paso de la Hermandad del Santo Sepulcro’ farà el seu recorregut a partir de les 20.30 hores des del carrer Sant Cristòfol. Com tots els Dilluns Sants, a les 23.00 hores se celebrarà el Via+Crucis Penitencial de l’horta, des de l’Ermita de Vilanova recorrent els camins de l’horta, fins a la Parròquia, portant a braços al ‘Cristo de las Almas’. Per a això, l’Ajuntament d’Alboraia ha habilitat l’eixida de l’autobús municipal en dues hores: a les 22.30 i a les 22.40 des de l’Avinguda de l’Orxata (enfront de la Ferreteria Dolz). El ‘Traslado del Paso de la Corporación de Granaderos de la Virgen de la Soledad’ farà el propi el dimarts sant, 12 d’abril, a les 20.30 hores.

En el dimecres sant, 13 d’abril, partiran tres trasllats: el del ‘Paso de la Hermandad de la Piedad’ a les 20.30 hores des del carrer Racó de Sant Llorenç, el del ‘Paso de la Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza’ des del carrer Botànic Cabanilles a les 20.50 hores, i el del ‘Paso de la Hermandad de la Purísima Sangre’ a les 21.10 hores des del carrer Miracle, 47.

El Jueves Sant, 14 d’abril, a les 21.00 hores serà la ‘Solemne Procesión de Jesús Prendido’. El Divendres Sant, a les 9.00 hores se celebrarà el Piadós Via crucis, i el Solemne Sant Enterrament a les 20.30 hores. Finalment, es durà a terme la Solemne Vigília Pasqual i Missa de Resurrecció a les 22.00 hores a l’Església la Nostra Senyora de l’Assumpció, seguit de la Trobada Gloriosa que donarà pas al Diumenge de Resurrecció.

