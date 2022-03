Després de diversos enviaments a través d’ONG, la localitat se suma al dispositiu de la Generalitat Valenciana i canalitzarà l’ajuda a través d’ella



Hui, a les 10.30 h, s’ha traslladat en furgonetes el material recollit des del divendres fins a Fira València, lloc de recepció provincial



A partir d’ara el Pavelló Poliesportiu serà l’únic punt de recollida oficial en la localitat

Almussafes ha aconseguit reunir grans quantitats de material d’urgència per a la població ucraïnesa. La setmana passada es van fer diversos enviaments a través d’ONG i hui, dimarts 8 de març, s’han portat tres furgonetes plenes de productes fins a Fira València, lloc habilitat per la Generalitat Valenciana, que és l’administració a través de la que es canalitzarà la solidaritat de la població amb aquesta guerra a partir d’ara. “Estem desbordats amb tanta ajuda. Almussafes sempre ha sigut un poble molt sensibilitzat amb les causes solidàries, però encara així ens ha sorprés de quina manera s’han bolcat els veïns i les veïnes amb les persones que estan patint en les seues carns aquesta tremenda tragèdia”, ha declarat l’alcalde, Toni González. El Pavelló Poliesportiu Municipal es converteix a partir de hui en l’únic punt de recollida oficial en la localitat.



La resposta de la població d’Almussafes davant la guerra a Ucraïna continua sent massiva. La ciutadania continua portant material d’emergència fins a les infraestructures públiques municipals per a col·laborar amb les víctimes del conflicte. “És increïble. Estem desbordats amb tanta ajuda. Almussafes sempre ha sigut un poble molt sensibilitzat amb les causes solidàries, però encara així ens ha sorprés de quina manera s’han bolcat els veïns i les veïnes amb les persones que estan patint en les seues carns aquesta tremenda tragèdia”, assegura l’alcalde, Toni González.



Tal com va acordar el primer edil divendres passat amb els residents ucraïnesos en la localitat, a partir d’ara totes les donacions que es reben es canalitzaran a través de la Generalitat Valenciana, que ha posat en marxa un ambiciós dispositiu per a enviar a Ucraïna els productes de primera necessitat que estan demandant les autoritats del país i les organitzacions benèfiques que estan treballant en la zona. “Fins ara ho havíem enviat a través d’ONG, però pensem que aquesta és la millor manera de fer arribar el material”, explica el primer edil.



Hui, dimarts 8 de març, a les 10.30 hores, tres furgonetes de l’Ajuntament han eixit carregades de roba, menjar i medicaments d’urgència cap a Fira València, punt provincial de recepció de material des d’on partiran els combois humanitaris. “La sala del Centre Cultural en la qual fins fa poc es realitzaven exposicions estava completament plena de bosses. Malgrat la tristesa que suposa per a tots i totes haver de dur a terme aquesta iniciativa, la resposta de la gent ens ha demostrat la importància de la unitat i de llançar un missatge unànime de pau”, afig González.



Els veïns i veïnes ucraïnesos residents en Almussafes, les associacions i empreses d’Almussafes han sigut part de l’èxit de l’operació, atés que a través dels seus integrants i de les seues xarxes de contactes han ajudat a difondre-la i a generar accions per a amplificar els resultats. “En tot aquest camí, el boca a boca i les xarxes socials han suposat eines d’enorme valor per a estendre la proposta i promoure la participació. L’empatia dels almussafenys i les almussafenyes ha fet la resta”, comenta el president de l’executiu municipal.



El Pavelló Poliesportiu, únic punt de recollida

A partir d’ara tan sols hi haurà un punt de recollida oficial de l’Ajuntament, que estarà situat en el Pavelló Poliesportiu. Fins ara podia portar-se el material tant a aquesta dependència com al Centre Cultural, on s’organitzava i classificava tot per a facilitar la logística. No obstant això, s’ha decidit que el Pavelló compta amb millors condicions d’espai i accessibilitat per a desenvolupar el dispositiu, per la qual cosa tot el procés s’ubicarà allí.

