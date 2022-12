L’Ajuntament de Guadassuar ha iniciat esta setmana la tala dels emblemàtics pins de la Gran Via, que portaven plantats 50 anys, per tal d’evitar que es produïsquen nous accidents relacionats amb la caiguda de branques o l’embossament d’embornals i canals de desaigüe de les vivendes.



Aquest fet ha generat controvèrsia entre els veïns, per la qual cosa, un grup de residents s’ha manifestat a la Gran Via per fer patent el seu malestar davant la desforestació de la zona. Una de les raons que els ha fet moure’s ha sigut, diuen, la manca d’informació prèvia a l’execució de la tala.



Consideren que la tala deu de ser immediatament paralitzada per la manca de claredat en els informes que assenyalen la imminent perillositat d’alguns dels pins i que consideren que deurien de ser públics.



Dels 200 pins que existien fa una dècada, en l’actualitat persistien vora 125. Les branques d’alguns dels quals han caigut intermitentment durant estos anys. Els manifestants reclamen al consistori claredat en la informació que avala la desforestació de la Gran Via.



L’opció d’eliminar la totalitat dels pins per evitar qualsevol tipus de risc ha acabat per dividir l’opinió de la ciutadania guadassuarenca.



Els manifestants contra la tala dels pins han presentat una compareixença davant les autoritats per què actue d’urgència, així com ha iniciat una arreplegada de signatures digital. Així mateix, posen en dubte la validesa dels informes que avalen la tala.



Una decisió presa pel consistori, amb certa dosis traumàtica per al veïnat, que ha acabat dividint-se entre partidaris i detractors de la tala d’estos pins de la Gran Via de Guadassuar..