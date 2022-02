La Taula Local Contra la Violència de Gènere d’Almussafes es reuneix per a continuar fomentant la coordinació



La reunió es va celebrar el passat dilluns 21 de febrer i en ella les persones integrants abordaren les primeres decisions preses per aquest òrgan



El pròxim mes de març s’aprovarà en el ple de la corporació de la població la pròrroga del I Pla Municipal d’Igualtat

La pròrroga del I Pla Municipal d’Igualtat, l’estat en el qual es troba l’adhesió d’Almussafes a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València i les necessitats de coordinació detectades en els últims mesos pel Grup de Treball en els àmbits educatiu i sanitari van ser alguns dels temes tractats en la reunió de la Taula Local Contra la Violència de Gènere d’Almussafes que es va celebrar el passat dilluns 21 de febrer en el Centre Cultural. Per a la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, cal “continuar lluitant i augmentar la informació, la coordinació i la conscienciació. No hi ha una altra via. El que no podem fer és rendir-nos”.



La lluita contra la violència masclista no es deté a Almussafes. La Taula Local contra la Violència de Gènere del municipi, creada en 2021 per a potenciar la detecció, prevenció i tractament integral dels casos que poden sorgir en la població, es va reunir el passat dilluns 21 de febrer a les 12 hores a la sala de conferències del Centre Cultural amb l’objectiu de continuar conjuminant esforços per a acabar amb aquesta xacra.



“A pesar que ens trobem davant un problema que sembla no resoldre’s mai, el nostre esforç ha de romandre ferm. Hem de continuar lluitant i augmentar la informació, la coordinació i la conscienciació. No hi ha una altra via. El que no podem fer és rendir-nos”, sosté la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, qui avança que en el ple de la corporació municipal de març s’aprovarà la pròrroga del I Pla Municipal d’Igualtat, “on es recull l’estratègia que volem seguir en els pròxims anys per a afrontar aquest contrasentit”.



L’òrgan, integrat per persones de les àrees municipals de Benestar Social, Policia Local i Joventut, així com per representants dels centres educatius i de salut, associacions de dones i Guàrdia Civil, va comentar les iniciatives impulsades en els últims mesos pels diferents col·lectius involucrats en aquesta batalla per la igualtat.



Laura Acuña, responsable del departament municipal de Benestar Social, va compartir amb les persones assistents algunes de les decisions preses en la primera reunió mantinguda pel Grup de Treball, que està format únicament pels i les professionals que treballen directament en la matèria, és a dir, les que s’ocupen de la gestió diària (Policia Local, Guàrdia Civil i l’Àrea de Benestar Social, representada per una psicòloga, una educadora social i una treballadora social).



Un dels assumptes en els quals estan immersos en el Grup és en el de millorar i augmentar la informació proporcionada a les víctimes sobre els recursos disponibles. Al costat d’aquest, també s’estan centrant en articular un protocol que permeta optimitzar la coordinació entre les diferents àrees implicades.



Coeducacentres

La vicedirectora de l’IES Almussafes, Verónica Esteve, va traslladar a les persones presents alguns dels principals trets del projecte pilot ‘Coeducacentres’, del qual forma part l’institut. Impulsat pel Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) de la Generalitat Valenciana, amb la seua posada en marxa es busca la implementació de diversos eixos i accions del Pla director de coeducació de la Conselleria d’Educació, amb el qual es pretén que la infància i la joventut cresca en un context d’igualtat efectiva.



Joves.sex

Per part seua, també es va informar sobre el Servei d’Orientació Sexual per a Joves ‘Joves.sex’, impulsat i realitzat a través de la Xarxa joves.net i que estarà disponible també durant aquest any 2022. Es tracta d’un servei integral d’informació, orientació i assessorament a joves en matèria de sexualitat, recursos anticonceptius i salut psico-afectiva desenvolupat en col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i que compta amb la participació de la Federació de Planificació Familiar Estatal.



Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

El ple de la Corporació Municipal va aprovar per unanimitat el 4 de novembre la sol·licitud d’adhesió d’Almussafes a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València. Gràcies a aquest mecanisme, les localitats augmenten la seua coordinació en les labors de prevenció, detecció i erradicació d’aquest fenomen. Tal com es va informar durant la reunió de la Taula, ara s’està a l’espera que l’administració provincial accepte l’adhesió, una cosa que s’espera per a principis del pròxim mes de març.



Finalment, els responsables tècnics de l’Ajuntament també van donar a conéixer a les persones assistents les activitats programades per a la VII Setmana per la Igualtat, l’agenda completa de la qual es farà pública en els pròxims dies.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià