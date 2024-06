La temporada del Cinema d’Estiu 2024 comença el divendres 28

Un total de 22 pel·lícules i 7 curtmetratges componen la programació d’enguany.

L’Eliana es disposa a iniciar el seu cicle de projeccions a la Terrassa del Cinema d’Estiu aquest divendres dia 28.

Són ja 49 els anys en què, en arribar l’època estival, el municipi dedica les seves nits al sa i constructiu costum de veure bon cinema a la fresca.

L’estiu de 2023 ens portarà a la pantalla gran un total de 22 pel·lícules. De les quals es duran a terme, si el temps ho permet. Un total de 53 sessions entre el 28 de juny i el 1 de setembre, incloent-hi l’habitual parèntesi de les Festes Majors entre el 5 i el 17 de juliol. A més, la programació preveu la projecció d’un total de 7 curtmetratges repartits en 15 d’aquestes 53 funcions, per al que la Regidoria de Cultura ha comptat amb la col·laboració de l’associació L’Eliana Cinema.

Les pel·lícules es divideixen en tres categories

Com és habitual, les pel·lícules es divideixen en tres categories. Una de cinema d’autor, amb un total de 9 films; una altra de cinema espanyol, amb 4 pel·lícules; i la de cinema familiar y cap de setmana, amb 9. Totes són pel·lícules estrenades en la temporada 2023-2024. De les 22 pel·lícules, X estan encara sense estrenar a les sales cinematogràfiques.

L’agradable entorn de la Terrassa d’Estiu convida a l’espectador a gaudir d’un ampli ventall de pel·lícules que, fins i tot sent algunes d’elles molt comercials. Han passat un filtre de qualitat, encara que sobre gustos no hi hagi res escrit. El preu de les entrades no ha sofert cap increment respecte a anys anteriors, 3,5 euros la general i 2,5 la reduïda. Un al·licient més per a acudir al cinema en les nits de l’estiu elianer. Les entrades estaran a la venda en www.elientrada.es i una hora abans de la projecció en taquilla.

Salva Torrent, alcalde de l’Eliana, ha destacat en l’acte de presentació, en companyia de la regidora Eva Santafé, Pedro Uris que ha confeccionat un any més la programació i representants de L’Eliana Cinema, la petjada que el Cinema d’Estiu, que l’any que ve complirà mig segle de vida, ha deixat sobre la ciutadania i el desenvolupament de les persones que habiten el municipi.