El paratge natural de la Murta d’Alzira rebrà prop de 1 milió d’euros per part del Consell. Concretament se destinarà a la recuperació de la Torre dels Coloms del monestir. Una reivindicació que s’arrossega des de fa molt anys per part del departament de Patrimoni Cultural d’Alzira i de l’Associació Amics de la Murta.

Agustí Ferrer, director del MUMA i arqueòleg ha mostrat la seua satisfacció pel fet de poder començar a realitzar unes obres que ajudaran a no perdre el gran patrimoni del qual disposa la Murta i per extensió, tota la comarca.

Xavier Blasco, president de l’Associació Amics de la Murta, ha volgut destacar la tasca realitzada en conjunt entre l’administració pública, la ciutadania i els companys de l’associació. Blasco, també ha volgut destacar la importància de mantenir viu i en perfectes condicions un entorn amb tanta història patrimonial.

Tant Ferrer com Blasco han coincidí en posar en valor un paratge que a hores d’ara necessita diverses actuacions per part de les entitats competents, per tal de conservar allò que encara es conserva, malgrat el pas del temps i l’erosió provocada per les inclemències del temps.