Ja està a punt d’aconseguir-ho en les Corts en la tramitació de la futura normativa autonòmica gràcies a l’intens treball entre abril i juliol

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera i la resta de les organitzacions que componen la Unión de Uniones ha aconseguit que els grups polítics en el Congrés dels Diputats aprovaren ahir la modificació de la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que prohibeix de manera general la crema de restes vegetals. Gràcies al treball realitzat queda eliminada la normativa aprovada fa sis mesos que no permetia realitzar cremes agrícoles de forma generalitzada.

Des del mes d’abril passat, LA UNIÓ va treballar intensament per a evitar la prohibició de les cremes agrícoles en la pitjor època de l’any i una vegada entrada en vigor la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular que va impulsar el Ministeri per a la Transició Ecològica que dirigeix Teresa Ribera i, on en aquell moment es va aconseguir una moratòria en la seua aplicació de tres anys per a les poblacions amb Plans Locals de Crema.

En la seua translació a les comunitats autònomes, Les Corts tenen en fase de tramitació la proposició de llei de residus i sòls contaminants per al foment de l’economia circular en la Comunitat Valenciana, on seguint la línia de LA UNIÓ es pretén deixar fora del seu àmbit d’aplicació “a la palla, restolls i un altre material natural, agrícola o silvícola, no perillós, que s’utilitze en la silvicultura o en explotacions agrícoles o ramaderes per a embuatat o incorporació al sòl, compostatge, aliment o llits per a animals, o altres usos agraris, o bé per a la producció d’energia a partir de biomassa, sempre que s’empren procediments o mètodes que no posen en perill la salut humana o danyen el medi ambient.” Per tant, un dels objectius de LA UNIÓ que era que aquest tipus de lleis no consideraran a les restes agrícoles com a residu, va per bon camí en la Comunitat Valenciana i ara també en la resta de l’Estat.

LA UNIÓ va posar de manifest el seu desacord des del moment en el qual es va publicar la Llei de residus estatal i va alertar als grups polítics en el Congrés, proposant-los la derogació en el termini de presentació d’esmenes, que va finalitzar a la fi d’agost, en el primer projecte de llei, a fi de no dilatar la seua aprovació.

La prohibició de cremes agrícoles comportava costos econòmics en totes les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i costos ambientals, ja que caldria haver traslladat incomptables tones de restes vegetals a centres de tractament o bé comprar o llogar maquinària per a triturar-los, la qual cosa, a més del sobrecost per al camp, hauria provocat una major emissió de CO₂.

LA UNIÓ, a més, assenyala que amb aquesta prohibició l’Administració anava més enllà del que es preveu en les directives de la Unió Europea de residus i la relativa a la reducció de les emissions, que no estableixen l’obligació de la prohibició amb caràcter general i, al contrari, obliguen a vetlar perquè es tinga en compte l’impacte en les xicotetes explotacions agràries.