LA UNIÓ adverteix del creixent risc en productes importats amb pesticides prohibits a la UE

Proposa mesures més estrictes de control i clàusules de reciprocitat per garantir la seguretat alimentària i la competitivitat dels llauradors europeus.

LA UNIÓ Llauradora ha denunciat que 2024 s’ha tancat amb un increment del 45% en les alertes europees per la presència de matèries actives no autoritzades en productes hortofructícoles importats.

Segons el sistema europeu d’alertes RASFF, el total de rebutjos ha passat de 613 en 2023 a 892 en 2024, destacant un alarmant augment que posa en evidència la manca de control efectiu sobre les importacions procedents de tercers països.

Crida a la reciprocitat en els estàndards de producció

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, ha criticat que no existisquen mecanismes de reciprocitat que igualen els estàndards de producció entre els productes importats i els europeus. “Si determinades substàncies o productes fitosanitaris són dolents per als consumidors de la UE, també ho haurien de ser els que entren des d’altres països amb aquests mateixos components”, ha declarat.

Les anomenades clàusules espill, que garantirien que els productes importats compliren els mateixos criteris fitosanitaris que els produïts a Europa, continuen sent, segons Peris, “un mer anunci sense cap aplicació pràctica”.

Propostes per a reforçar els controls

Davant l’augment de les deteccions de pesticides prohibits, LA UNIÓ planteja:

Incrementar els controls físics i d’identitat al 50% per a fruites i hortalisses procedents de països amb més alertes, com Turquia i Egipte. Estendre aquestes mesures durant un període de 12 mesos per garantir la seua eficàcia. Tancar les importacions de productes d’aquests països si es detecta un increment superior al 5% en les alertes durant el període establit.

Impacte sobre els llauradors europeus

Peris ha recordat que la reducció de l’ús de pesticides a Europa, si no es veu acompanyada de mesures equivalents per als productes importats, “genera un desavantatge competitiu per als productors locals” que han d’assumir majors costos i dificultats per controlar les plagues. Un exemple recent és el control del trips sud-africà, que ha suposat un increment de fins al 40% en les despeses de producció durant aquesta campanya.

Resultats d’anàlisis periòdiques

LA UNIÓ efectua analítiques periòdiques als productes importats que es venen en supermercats de la Comunitat Valenciana. Les proves han revelat que:

El 88% dels cítrics sud-africans venuts a Espanya no es podrien comercialitzar en la majoria de països europeus per les seues normes més restrictives.

no es podrien comercialitzar en la majoria de països europeus per les seues normes més restrictives. S’han trobat matèries actives prohibides a la UE en raïm de taula importat, com la Famaxadona i la Bimentrina, procedents majoritàriament de països del Mercosur.

Reclamacions a les autoritats comunitàries

LA UNIÓ exigeix a la UE que garantisca els mateixos estàndards per als productes importats que els imposats als productors europeus. “Les autoritats comunitàries no poden continuar mirant cap a un altre costat”, afirma Peris, “han de protegir tant la seguretat alimentària com la viabilitat dels llauradors europeus”.

Aquestes denúncies reafirmen la necessitat d’un sistema més just i sostenible per al sector agrícola europeu davant l’augment de les importacions amb pràctiques que la Unió Europea no permet als seus propis productors.