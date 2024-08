La UNIÓ detecta el Trips sud-africà al Camp de Morvedre i demana ajudes per a la detecció precoç

La plaga afecta més de 70 espècies vegetals i augmenta els costos per als agricultors

La Unió Llauradora ha detectat la presència del Trips sud-africà en parcel·les del Camp de Morvedre, sumant-se a altres comarques com la Vega Baja, la Safor, la Ribera i la Plana Baixa, on aquesta plaga ja ha provocat danys significatius. Davant la gravetat de la situació, LA UNIÓ ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura una línia pressupostària específica per a distribuir gratuïtament paranys adhesius cromotròpics grocs que permeten detectar la plaga a temps. Aquests dispositius facilitarien la detecció primerenca del Trips, possibilitant als llauradors aplicar mesures de control abans que els danys esdevinguen irreparables, evitant així una major pèrdua econòmica.

La plaga del Trips sud-africà afecta més de 70 espècies vegetals, incloent-hi cítrics, caquis i magraners, i provoca greus danys als fruits, reduint el seu valor comercial. Les temperatures hivernals inusualment càlides han afavorit la dispersió d’aquesta plaga, augmentant els costos per als productors, que es veuen obligats a realitzar més tractaments fitosanitaris. LA UNIÓ critica que els llauradors hagen d’assumir aquests sobrecostos per una plaga importada i insta la Conselleria a actuar amb celeritat per distribuir els recursos necessaris per a controlar-la.

L’organització també denuncia la negligència en els protocols d’importació i els plans de vigilància, responsabilitzant la Comissió Europea per permetre l’entrada d’una nova plaga de quarantena que amenaça la viabilitat del sector agrícola valencià.