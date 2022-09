O rganització reclama la implantació d’un sistema de tractament de fred unificat per a totes les importacions i països i que la UE tinga un criteri estandarditzat

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que les intercepcions de cítrics amb plagues des de tercers països van créixer un 41% fins el mes d’agost passat

Brasil ha augmentat un 544% els rebutjos a les fronteres europees per presència de plagues

Si l’altre dia van augmentar les deteccions de fruites i hortalisses importades amb matèries actives prohibides a la Unió Europea, ara ho fan les intercepcions de cítrics amb plagues. LA UNIÓ de Llauradors segueix amb les seues denúncies i revela que fins el mes d’agost passat les intercepcions de cítrics amb plagues en frontera de la UE procedents de països tercers han crescut de nou un 41% en una espiral ascendent que no té fi.

Fins el mes d’agost passat s’havien detectat un total de 110 rebutjos fronterers per presència de plagues pels 78 del passat any. Destaca de les xifres el gran increment del Brasil que ha passat de les 9 de l’any anterior a les 58 d’aquest, la qual cosa suposa una pujada del 544% i posa de manifest el risc de signar un acord amb Mercosur sense existir plenes garanties fitosanitàries perquè als rebutjos amb plagues del Brasil cal sumar també els de l’Argentina, l’Uruguai com a estats plens i Colòmbia com a associat, que entre els tres sumaven ja també 10 intercepcions.

Ressaltar així mateix que Sud-àfrica té ja en el que portem d’any 12 rebutjos acumulats, entre ells 4 de la Phyllosticta citricarpa a l’agost (la temuda Taca Marró) i és a partir de setembre a més quan comença el gruix de les seues importacions. Aquestes plagues detectades en trànsit cap a Europa han provocat la suspensió temporal de les seues importacions de taronges València Late, la qual cosa posa de manifest que el tractament de fred havia de ser més generalitzat i no el que s’ha establit.

Precisament per a evitar aquestes situacions i la polèmica que s’està generant ara amb els possibles incompliments per part de Sud-àfrica, LA UNIÓ de Llauradors aposta per la implantació d’un sistema de fred unificat per a totes les importacions i països i que les autoritats comunitàries tinguen un únic criteri estandarditzat per a tots.

LA UNIÓ creu que ratificar o subscriure acords per part de la UE com per exemple amb Mercosur o Sud-àfrica és un greu error, perquè no existeixen estudis profunds ni rigorosos d’impacte sobre els efectes que causen en el nostre sector agrari.

En aquest sentit Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “tot el que siguen acords sense reciprocitat en els estàndards de producció o en l’ús de matèries actives, sense plenes garanties fitosanitàries en matèria de plagues, sense adquirir els compromisos de reducció que planteja l’estratègia europea De la granja a la taula i sense ordenació quant als períodes d’importació perquè no solapen a les produccions europees que no siguen deficitàries, és caure en els mateixos errors de sempre que causen sempre un enorme impacte negatiu al sector”.

En els últims anys s’ha produït a més un creixement de les importacions de països tercers de l’hemisferi nord i sud a la Unió Europea malgrat no existir encara protocols segurs, per la qual cosa segons el parer de l’organització agrària caldria augmentar el control en l’entrada de mercaderies que puguen contindre plagues, ja que la seua entrada podria ser letal per a la citricultura europea.