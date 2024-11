La Unió denuncia que El Corte Inglés ven taronges sud-africanes d’un comerç valencià en plena campanya de recol·lecció 

La Unió Llauradora denuncia que el Corte Inglés està venent en aquestos moments taronges procedents de Sud-àfrica, en ple mes de novembre quan la campanya de recol·lecció dels cítrics valencians es troba ja en marxa.

El comerç que ven les taronges és el Grupo Llusar Torres, fruit de la fusió de Frutas de Xilxes i Naranjas Torres d’Almenara, comerços que tradicionalment s’han caracteritzat per la qualitat dels seus cítrics. Un grup que ara està en mans d’un fons d’inversió que busca, en paraules de La Unió, el “negoci pur”.

El preu al qual es venen aquestes taronges, una vegada expirada l’oferta en què es trobaven des de dimarts, està en més de 3,5 €/kg. Des de la Unió assenyalen la petjada de carboni i l’entrada de plagues com a principals problemes d’aquestes importacions. Per a l’organització agrària, Sud-àfrica, Zimbàbue i Brasil no ofereixen les garanties sanitàries adequades per continuar exportant als mercats europeus.

Des de La Unió s’aposta per restablir el marc anterior a l’acord amb Sud-àfrica que permet l’entrada de taronges fins al 30 de novembre perquè exporten taronges només fins al 15 d’octubre, i establir una data límit de mandarines fins al 15 de setembre per tornar posteriorment a un règim aranzelari que ordene el comerç en moments quan la producció europea no és deficitària.

L’organització agrària continua demanant l’aplicació del tractament en fred per evitar l’entrada de plagues i més controls en origen, entre d’altres mesures.