La Unió Europea garantirà els dies de faena al Mediterrani si s’apliquen mesures de sostenibilitat

Els ministres de Pesca de la Unió Europea han aconseguit un acord sobre les oportunitats de pesca per a 2025 després de dos dies intensos de negociacions.

L’acord final manté els dies actuals de feina per a la flota d’arrossegament a canvi d’implantar condicions estrictes: els vaixells hauran d’adoptar xarxes amb malles més grans per protegir espècies en risc, es reforçaran les vedes i es tancaran zones per preservar espècies com la gamba roja.

Mesures que suposaran una inversió considerable per als armadors i que el govern espanyol ha instat a compensar mitjançant mecanismes de suport financer.

Una de les propostes inicials més controvertides de la Comissió Europea plantejava una dràstica reducció del 79% en els dies de faena per als vaixells d’arrossegament del Mediterrani, limitant-los a només 27 dies anuals i posant així en joc 17.000 llocs de treball només a Espanya Esta mesura, qualificada pel sector com una “sentència de mort”, va ser rebutjada per Espanya, França i Itàlia.

Amb una flota de vora 600 vaixells al Mediterrani, Espanya és un dels països més afectats per estes decisions. El ministre Luis Planas ha valorat l’acord com un mal menor que evita el col·lapse del sector i ha destacant també els “bons resultats” obtinguts en altres àrees com el manteniment de quotes de cigala al golf de Cadis i millores per a la pesca de bacallà en aigües noruegues.

Este acord marca l’inici d’una nova fase en la gestió pesquera del Mediterrani, amb l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2025 i després de cinc anys de transició, de la fase permanent del Pla Plurianual per a l’Oest del Mediterrani, que fixa límits de captura sostenibles. Amb tot, el rebuig generalitzat a l’acordinicial, amb manifestacions i protestes dels pescadors davant la Comissió Europea a Madrid, ha estat un factor clau per aconseguir el compromís final.