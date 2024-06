LA UNIÓ i AVA-ASAJA reprenen les mobilitzacions i convoquen una manifestació conjunta el 21 de juny davant la Conselleria d’Agricultura

Les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana, la Unió Llauradora i Ramadera i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

Han acordat una nova mobilització conjunta divendres que ve 21 de juny, a partir de les 11 hores, davant les portes de la Conselleria d’Agricultura a València.

Totes dues organitzacions agràries consideren que hi ha motius suficients per a realitzar aquesta manifestació perquè “ha passat prop d’un any amb els nous gestors de la Conselleria d’Agricultura i al llarg de tot aquest període hi ha bones paraules, però pocs fets i realitats que és al final l’important”.

AVA-ASAJA i LA UNIÓ assenyalen que la Conselleria d’Agricultura és en aquests moments un organisme “ineficaç, ineficient i irrellevant en el conjunt de la Generalitat” i advoquen per un “major suport i una millor gestió perquè el sector agrari i el món rural de la Comunitat Valenciana requereixen unes polítiques i un suport econòmic que li faça eixir de la crisi a la major part de cultius i sectors ramaders”.

Les dues organitzacions agràries més importants del territori valencià reclamen així mesures urgents per a mitigar els efectes de la sequera -les últimes pluges són només un respir insuficient- i l’establiment d’una línia d’ajudes per a compensar la pèrdua de rendiments en els sectors més afectats com la vinya, raïm de taula, olivar, fruita seca, fruites d’os, cereal, ramaderia extensiva i apicultura; així com per a les entitats de reg per l’augment del cost energètic.

En el cas de la vinya i l’olivar, de gran importància en la Comunitat Valenciana, els seus productors a més han sigut exclosos de totes les línies d’ajudes malgrat patir també conseqüències negatives com la guerra a Ucraïna.

Els productors de cireres continuen esperant la convocatòria de les ajudes promeses fa ja un any. Els de llima i cebes necessiten ajudes excepcionals per a pal·liar les greus pèrdues de mercat patides en aquesta campanya.

Els productors de cítrics, en un context de retrocés del consum en les llars, s’han quedat sense campanya de promoció en retirar-se la partida pressupostària establida per l’anterior Govern del Botànic.

Quant als sectors ramaders, els productors de boví segueixen sense ajudes, tal com sí han establit altres comunitats autònomes, malgrat la mort de caps de bestiar per la malaltia de la EHE. Els ramaders en extensiu d’algunes zones més afectades per la sequera necessiten un mecanisme per a disposar de manera gratuïta aigua i alimentació per al bestiar.

Els apicultors demanden una línia d’ajudes per a compensar les pèrdues per atacs o mesures de control de la Vespa velutina i l’Abellerol, per la competència deslleial de les importacions, així com també mesures definitives per a acabar amb la ‘pinyolà’.

Sobre les cremes agrícoles, les dues organitzacions demanen una revisió de la normativa amb l’obertura d’un període excepcional, amb garanties de seguretat, per a gestionar les restes agrícoles existents actualment en les parcel·les.

De la fauna silvestre, amb una sobrepoblació descontrolada, reclamen accions efectives i la publicació d’una línia d’ajudes, ja dotada en els pressupostos, per a compensar els danys que les diferents espècies estan provocant en les explotacions agràries.

Altres assumptes en els quals coincideixen LA UNIÓ i AVA són en la posada en marxa per la Generalitat d’inspeccions d’ofici contra els operadors comercials i les cadenes de distribució per abusos i contractes amb preus per davall dels costos mitjans de producció, així com una intensificació de les inspeccions sobre l’etiquetatge de l’arròs i la mel.

També desitgen un impuls de la Llei d’Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana o la reducció de la burocràcia en tots els tràmits relacionats amb l’activitat agrària, entre altres coses.