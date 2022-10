La Unió Musical presenta els actes que ha programat per a commemorar el 150 aniversari del naixement del Maestre Serrano

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit la presentació dels actes programats per la Unió Musical de Sueca per a commemorar el 150 aniversari del naixement del compositor suecà José Serrano, que se celebrarà a l’octubre de 2023. Durant tot l’any, la comissió encarregada de commemorar esta efemèride ha programat una sèrie d’actes en els quals participarà l’Ajuntament de Sueca, a més d’altres associacions i col·lectius de la ciutat.

Jesús Soldado, ex president de la Unió Musical i coordinador de l’Any Serrano, ha explicat en la seua intervenció tots els actes programats, entre els quals trobem conferències, representacions teatrals, concerts o exposicions, entre altres. Així mateix, ha assenyalat “la voluntat de continuïtat per a posar en valor les virtuts que distingeixen al Mestre: il·lusió, tenacitat, sensibilitat, que mitjançant el treball, la inspiració, l’amor a la música i a la terra, s’aconsegueix el reconeixement i triomf social. I volem inculcar eixes virtuts en les noves generacions musicals”.

Per la seua part, l’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Cultura i Publicacions, col·laborarà ja amb l’edició d’un llibre que oferirà un recorregut amé per la biografia del Mestre Serrano per a conéixer millor la seua vida i obra. Així mateix, està prevista una exposició per a octubre de 2023, data en què es commemorarà el 150 aniversari del seu naixement, en la qual es mostraran articles del cèlebre compositor, com ara mobles o algunes de les seues partitures.

“L’Ajuntament estarà sempre al costat, prestant la seua col·laboració a les associacions i col·lectius que vulguen commemorar esta efemèride. També ho farem a través d’iniciatives nostres pròpies i projectes que tenim ja en marxa i que anirem comptant més endavant”, ha explicat el regidor de Cultura i Publicacions, Vladimir Micó, qui també ha expressat la seua satisfacció “per ser present en l’acte de presentació de la programació proposada per la Unió Musical, així com per coincidir la meua responsabilitat com a servidor públic amb el centenari del naixement de Joan Fuster i l’inici de l’any dedicat al 150 aniversari del naixement del Mestre Serrano.

Són uns anys molt importants per a Sueca, en els quals hem d’estar a l’altura per a commemorar com es mereixen les dues efemèrides que serviran per a proporcionar una major visibilitat a la nostra ciutat i als seus il·lustres”.

En l’acte de presentació dels actes organitzats per la Unió Musical, han sigut presents, a més de les autoritats i la comissió encarregada, familiars del Mestre Serrano, representants de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, les Falleres Majors de Sueca i membres de la Junta Local Fallera, entre altres.