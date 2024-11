LA UNIÓ reclama deduccions fiscals per a les donacions solidàries per la DANA i exempcions fiscals per als beneficiaris d’ajudes privades

Demanda entre altres coses ampliar localitats afectades, reducció del llindar de mal del 40% al 30% per a accedir a ajudes i augmentar el límit de les ajudes de 25.000 a 42.000 euros

El fort moviment solidari que ha sorgit després de la DANA ha generat nombroses donacions i ajudes privades destinades als damnificats. Per a enfortir aquestes iniciatives, la Unió Llauradora i Ramadera ha proposat al Govern d’Espanya, d’una banda, que hi haja deduccions fiscals per a les donacions solidàries, equiparant-les a les realitzades a entitats de mecenatge reconegudes per la Llei 49/2002 i, per una altra, l’exempció fiscal per als beneficiaris d’ajudes privades, garantint que aquestes no s’incloguen en la base imposable de l’IRPF ni de l’Impost de societats, evitant així una càrrega fiscal injusta per als afectats.

D’altra banda, LA UNIÓ continua sol·licitant al Govern d’Espanya un conjunt de noves mesures fiscals i administratives o ampliacions o modificacions de les ja aprovades, a fi de fer costat als afectats per la DANA que ha provocat danys devastadors en la Comunitat Valenciana. Les propostes busquen donar resposta a les necessitats de llauradors, ramaders i altres sectors afectats, garantint la recuperació econòmica i social d’una manera àgil i eficaç.

LA UNIÓ insisteix en la necessitat d’ampliar el llistat de localitats afectades per la DANA i proposa que s’incloguen les següents:

A la província de València, i ara amb el suport de la Resolució de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana que ha inclòs la majoria de les següents poblacions com afectades i per tant, amb dret a ajudes a l’habitatge i municipis, però sense accés a les ajudes agràries: La Pobla Llarga, Carcaixent, Castelló, Chulilla, l’Énova, Manuel, Millares, Rafelguaraf, Senyera, Torís, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel. A la província de Castelló: Alcalà de Xivert, Altura, Atzeneta, Benassal, Benicarló, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, las Fuentes de d’Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Pobla Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d’en Galceran, La Torre d’en Besora, Les Coves de Vinromà, Morella, Orpesa, Peníscola Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Torreblanca, la Vall d’Alba, Vallibona, Vilar de Canes, Vilafranca, Villanueva de la Reina, Vinaròs, Xert. La inclusió d’aquests municipis permetrà als llauradors i ramaders afectats accedir a les mesures i ajudes establides en el Reial decret llei necessàries per a la reparació d’infraestructures i la recuperació de l’activitat agrària.

L’organització també demanda que es reduïsca el llindar de dany del 40% al 30% per a accedir a ajudes i augmentar el límit de les ajudes de 25.000 a 42.000 euros, alineant-se amb la normativa europea en tramitació.

Cal assenyalar que entre els béns més afectats per la DANA es troben més de 120.000 vehicles, incloent-hi maquinària agrícola essencial per a l’activitat productiva. Molts d’aquests vehicles han sigut declarats en pèrdua total, la qual cosa implica la necessitat d’establir procediments clars i justos de compensació. A més de traslladar-ho a la Presidència del Govern, LA UNIÓ ha contactat amb la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, que ha mostrat el seu suport a una de les mesures clau propostes. La primera és la devolució automàtica de la prima d’assegurança no consumida.

Aquest procediment garantiria que els assegurats reben l’import corresponent a la prima no consumida en cas de pèrdua total del vehicle. La devolució hauria de ser automàtica, sense que l’afectat haja de presentar una sol·licitud addicional, i s’ingressaria en el compte bancari de l’assegurat.

No obstant això, algunes companyies asseguradores plantegen destinar aquest import a futures pòlisses del mateix client. LA UNIÓ insisteix que aquesta opció no és vàlida en tots els casos perquè pot ocórrer, per exemple, que l’assegurat no adquirisca un nou vehicle o decidisca canviar de companyia asseguradora. Per això, l’organització reitera la necessitat d’un sistema de devolució directa que garantisca als afectats el seu dret a rebre l’import no consumit, fomentant un tracte equitatiu i transparent.

Com a part de les accions de suport, LA UNIÓ proposa també reduir els impostos per als vehicles i maquinària agrícola que els afectats necessiten adquirir com a reposició. Són l’IVA reduït i eliminació de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) per a béns nous, la rebaixa de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en el cas de vehicles i maquinària usats. Aquestes mesures alleujarien una càrrega financera immediata dels afectats i fomentarien la recuperació del sector agrari, simplificant els tràmits i millorant la liquiditat en un moment crític.