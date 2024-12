LA UNIÓ reclama protecció urgent per al sector citrícola davant l’acord UE-Mercosur

LA UNIÓ Llauradora ha instat el ministre d’Agricultura, Luis Planas, a defensar els cítrics europeus com a producte sensible en les negociacions comercials amb Mercosur.

L’organització alerta que l’acord seria molt perjudicial per al sector citrícola valencià, així com per altres sectors com l’arròs, l’apicultura i el vacum.

Els cítrics en fresc i el suc d’aquestes fruites procedents de països com Brasil i Argentina ja dominen gran part del mercat europeu, erosionant la indústria local. L’acord preveu reduccions aranzelàries que agreujarien la situació: actualment, s’aplica un aranzel del 12,80% als cítrics frescs i del 12,20% als sucs.

A més, la manca de reciprocitat en els estàndards fitosanitaris suposa un greu risc, amb 99 interceptacions de plagues en cítrics importats des de Mercosur només enguany.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, critica que, malgrat els compromisos adquirits el 2021, el ministre Planas encara no ha aconseguit incloure els cítrics com a producte “molt sensible”.

A això se suma l’opacitat de la Comissió Europea, que no ha publicat un informe exhaustiu sobre l’impacte de l’acord en l’economia citrícola. Peris exigeix mesures immediates: que s’avalue l’impacte de l’acord, es cataloguen els cítrics com a producte sensible i es garantisquen estàndards fitosanitaris recíprocs.

Segons LA UNIÓ, és inadmissible que un sector clau per a l’economia rural i l’ocupació quede desprotegit davant la competència deslleial.