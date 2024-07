L’organització ha entregat en la seua primera reunió amb Miguel Barrachina un document amb les seues principals reivindicacions

Les pèrdues pugen a 73 milions d’euros en cultius com olivar, ametler, raïm de vinificació i de taula, cereals i en la ramaderia extensiva

La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat hui al nou conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina. Que aprove un pla de xoc per a compensar les pèrdues per la sequera prolongada en els cultius de secà i la ramaderia extensiva de la Comunitat Valenciana. Els productors de la qual pateixen ja unes pèrdues d’uns 73 milions d’euros. És la mateixa petició que ha realitzat l’organització al llarg dels últims mesos a l’anterior conseller José Luis Aguirre, sense cap mena de resposta.

Així li ho ha traslladat el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, a Barrachina en la seua primera reunió oficial. Ja que “els danys i pèrdues per la sequera són en molts casos ja irreversibles. Necessiten compensació per part de les Administracions per a les persones afectades”.

LA UNIÓ ha reclamat en reiterades ocasions un paquet d’ajudes extraordinàries i directes per als productors de la Comunitat Valenciana de cultius de secà. (Olivar, raïm de vinificació i de taula, ametlers i cereals) i ramaderia extensiva (boví i oví-caprí).

En aquest últim aspecte demana a la Generalitat que faça costat econòmicament als ramaders per a cobrir els costos addicionals. D‘alimentació del bestiar i la contractació de cisternes d’aigua. Que els han augmentat més d’un 60% per la falta de pastures naturals i del líquid element. L‘organització considera fonamental que es garantisca la disponibilitat de cisternes d’aigua per a proveir al bestiar en les zones més afectades.

Aquestes peticions formen part de l’extens document entregat per LA UNIÓ hui a Barrachina amb les seues principals reivindicacions. Entre elles destaca també la demanda que el període d’autorització de les cremes agrícoles. Que s’ajuste a la realitat agrícola de cada moment segons necessitats, circumstàncies meteorològiques i mapes de risc. Que no siguen tan restrictives com les de Vox d’enguany que han impossibilitat cremar restes des del 15 d’abril fins al 15 d’octubre. Amb el consegüent polvorí generat en els camps.

Quant a la fauna salvatge, LA UNIÓ ha demanat que es tramite ja l’Ordre de bases reguladores de les ajudes contemplades en els pressupostos de la Conselleria. Per a pal·liar els danys a pesar que està infradotada amb només 250.000 euros. De la mateixa manera, sol·licita que s’agilitze la concessió de permisos o autoritzacions en els vedats perquè mitjançant l’activitat cinegètica es reduïsquen els danys en els cultius provocats per sobrepoblacions.

LA UNIÓ també ha demanat a Barrachina una modificació de la PAC perquè s’adeqüe a la realitat dels cultius i produccions agràries de la Comunitat Valenciana. Sobretot pel que fa a cobertes vegetals i espais de biodiversitat. També ha demandat LA UNIÓ un pla de suport a cultius com la cirera, llima o ametler en greu crisi en les últimes campanyes. Així com una línia d’ajudes per als ramaders de boví de la Comunitat Valenciana amb animals que han patit els efectes de la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (EHE), tal com han fet ja altres comunitats autònomes.

Carles Peris també ha sol·licitat a Barrachina mesures i ajudes per als apicultors valencians per la vespa velutina i l’abellerol. Relacionada amb la pol·linització creuada dels cítrics -coneguda com pinyolà-. L’organització reclama que es posen en marxa ja les ajudes per a instal·lar una malla protectora en les parcel·les amb varietats de cítrics que poden provocar pol·linització. Hi ha una dotació pressupostària de 500.000 euros cadascun dels dos últims anys, però sense executar-se, perquè no hi ha una ordre de bases reguladores.

Altres propostes de LA UNIÓ passen perquè s’efectue una campanya de promoció dels cítrics emparats per la IGP Cítrics Valencians amb almenys un milió d’euros de promoció, tal com es va fer amb l’anterior Govern del Botànic. LA UNIÓ proposa també que en l’etiquetatge dels torrons emparats per les IGP Torró de Xixona i d’Alacant, així com la resta dels torrons elaborats en la Comunitat Valenciana, s’indique el percentatge, varietat, procedència i origen de l’ametla i mel utilitzada. En el cas que no siga així, LA UNIÓ planteja la creació d’una marca per a l’ametla de la Comunitat Valenciana.