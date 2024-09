La unitat d’Hipertensió Pulmonar de La Fe publica dos guies amb recomanacions per a pacients

Els documents aborden l’ús de prostaciclinas tant en la seua administració intravenosa com subcutània

València

La unitat d’Hipertensió Pulmonar de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha publicat dues guies per a pacients amb recomanacions sobre l’ús de prostaciclinas, tant en la seua administració intravenosa com subcutània.

La hipertensió pulmonar és un augment de la pressió en les artèries que porten la sang des del cor cap als pulmons i pot causar falta d’aire, marejos, cansament o dolor en el pit. Un dels tractaments són les prostaciclinas, uns vasodilatadors que milloren la simptomatologia dels pacients.

La primera guia, que va per la segona edició, aborda l’ús de prostaciclinas intravenoses, i ofereix als pacients una actualització dels procediments per a la preparació de la medicació, l’ús correcte de la bomba d’infusió i les millors pràctiques per al recanvi dels dispositius.

A més, s’inclouen recomanacions detallades sobre la higiene del lloc d’inserció i la identificació i el tractament de possibles complicacions, com a infeccions o fallades en el dispositiu.

La segona guia, que és la primera edició, està dedicada a l’ús de prostaciclinas subcutànies i se centra en educar als pacients sobre aquest mètode alternatiu d’administració.

Amb un llenguatge clar i accessible, aquesta guia explica com preparar la medicació, utilitzar la bomba d’infusió subcutània i realitzar el manteniment i recanvi dels dispositius necessaris.

També s’aborden les possibles complicacions relacionades amb el lloc d’administració i com manejar-les adequadament.

L’objectiu principal dels dos documents és proporcionar als pacients un recurs de confiança i pràctic que els permeta portar un control més efectiu del seu tractament, així com minimitzar els riscos i millorar la seua qualitat de vida.

Les autores de les guies són la doctora del servei de Pneumologia Raquel López Reyes, i les infermeres María José Martínez Medina, Rosalía Sanjuán Raimundo, Rosa Gradolí Ferriols i la supervisora María Isabel Silvestre Antón.

Al seu judici, es tracta d’uns documents que serveixen de “suport tant per a les persones malaltes com per a les seues famílies, ja que serveixen d’orientació per a aconseguir un maneig més segur i efectiu d’aquests tractaments complexos”.

A més, en abordar l’educació sobre la higiene, el maneig de dispositius i la prevenció i tractament de possibles problemes, “aquestes guies són una eina fonamental per a les persones que depenen de les prostaciclinas com a part del seu tractament per a la hipertensió pulmonar”.

Les noves publicacions, afig el gerent del departament, José Luis Poveda, “reafirmen el compromís de la unitat d’Hipertensió Pulmonar de La Fe amb l’excel·lència en la cura del pacient i en la provisió de recursos educatius que empoderen als pacients en la gestió de la seua pròpia salut”.