La Universitat Popular de València ha formalitzat “el seu compromís actiu amb la prevenció del suïcidi amb dos jornades de formació especialitzada destinada per al personal dels 31 centres UP distribuïts a altres tants barris i pobles de la ciutat”, segons ha informat hui la regidora de Servicis Socials i presidenta de la UP, Isabel Lozano. Estes jornades, dirigides per l’especialista Dolors López, s’emmarquen en les iniciatives desenvolupades per l’esmentat organisme autònom municipal “per formar vora els centenars de persones que, posteriorment, contribuïxen perquè la UP siga un espai desocialització, encontre i participació social així com de protecció front al suïcidi”.

La regidora Isabel Lozano ha assegurat que “tota la societat tenim una responsabilitat

compartida en el treball per la salut mental”, com també ha destacat l’especialista que ha impartit

la formació. “I precisament –ha continuat- la creació de xarxes de suport, la promoció d’espais

d’encontre i ocasions d’escolta i interacció social a través de les activitats en les aules que es

desenvolupen quotidianament als centres UP són alguns dels factors de protecció més

importants per a la prevenció del suïcidi, en especial en l’adolescència i les persones majors”.

Isabel Lozano ha recordat que el personal de la Universitat Popular, “a més de dinamitzar les

activitats de l’UP, poden constituir un factor directe de protecció i prevenció, afavoreixen el

transvasament d’informació i conscienciació que es trasllada en cascada als entorns de les

persones participants de la Universitat Popular”.

Durant la formació s’ha tractat els mites sobre el suïcidi, xifres i conceptes, factors de risc i

factors de protecció, identificació de signes de risc, estratègies, accions i recursos d’intervenció.

També s’ha analitzat la creació de xarxes de suport, la facilitació de vincles socials i el treball

transversal en benefici de la igualtat, com a factors protectors identificats que formen part de les

dinàmiques habituals que es desenvolupen als centres de la Universitat Popular de València.

“Els valors patriarcals estan identificats com factor de risc, com també la soledat, la

desesperança, la falta de xarxa de suport o haver patit una situació traumàtica o violència

masclista”, ha manifestat Lozano.

A més, a la formació s’ha fet especial èmfasi en el fet que la intervenció front a una situació de

risc ha de ser col·lectiva, fent participe al voltant de la persona afectada i utilitzant, entre altres,

els recursos públics especialitzats com el telèfon 024 d’atenció a este tipus de situacions.

Concretament, l’especialista Dolors López ha afirmat que la segona causa de mort no natural en

Espanya és el suïcidi i una de les tres principals causes de mort en el món, i ha assenyalat que

el suïcidi es pot previndre i que és un problema social.