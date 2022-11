La vulneració dels drets humans a Qatar provoca que l’Ajuntament de València retire el permís per a veure el mundial a una sala de Castellar

Finalment els partits de la selecció espanyola de futbol a Qatar no es veuran a Castellar. La continua vulneració dels drets humans al país àrab ha fet que el consistori del cap i casal prenga esta decisió. Les més de 6.500 morts de treballadors a les obres que s’han realitzat des de que Qatar fora elegida la seu del mundial, junt a la constant vulneració dels drets de les dones i de les persones LGTBI, han provocat que l’ajuntament s’haja posicionat. CEl 15 de novembre d’este mateix any, el consistori, a través de la regidoria de Pobles autoritzava als clavaris i clavariesses de la Puríssima de Castellar, l’ús de la sala d’usos múltiples del recinte municipal per a poder seguir els partits de la selecció espanyola de futbol.

Finalment esta autorització no ha eixit endavant. La vulneració dels drets de les persones, junt a altra activitat que l’ajuntament necessita que es porte a terme en esta sala, ha provocat esta decisió.

Per altra banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat que el consistori de la ciutat no té previst instal·lar pantalles gegants per a seguir a la Selecció Espanyola de Futbol. La opinió i la postura del govern municipal és clara. Segons el cap i casal, no volen impulsar ni donar cobertura a un campionat que es celebra en un país on no es compleixen els drets humans.