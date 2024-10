La XIV edició de la Volta a Peu de les Falles recorrerà este diumenge els carrers de la ronda interior

N’hi haurà afeccions a la circulació en la zona centre i als accesos a la marginal dreta de l’antic llit del Túria i al carrer de Colón

La Volta a Peu de les Falles, esdeveniment organitzat per la Fundació Esportiva Municipal per a este diumenge 6 d’octubre, consta d’una carrera, octava i última prova del calendari 2024 del circuit de carreres populars, que està programada de 9:00 a 10:00 hores i que anirà seguida de carreres infantils fins a les 11:00 en la zona de meta, és a dir, a la mateixa plaça de l’Ajuntament.

Recorregut i talls a la circulació

L’inici de la carrera tindrà lloc a l’avinguda del Marqués de Sotelo, amb la qual cosa la via romandrà tallada des de les 6:00 per al muntatge de l’eixida. A les 9:00, la carrera començarà al carrer de Xàtiva i continuarà per Guillem de Castro, Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, plaça de Tetuan, Ciutadella, carrer del Justícia, Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, carrer de la Pau, carrer de Sant Vicent Màrtir i plaça de l’Ajuntament.

Mentre dure la carrera, el trànsit del carrer de Bailén es desviarà pel carrer de Pelai, el de Quevedo pel pas inferior de Guillem de Castro-Àngel Guimerà i el de la Petxina es desviarà cap al pont de les Arts i no podrà seguir per la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria. S’habilitarà, a més, un carril per al trànsit residual de la zona centre en el tram de Blanqueria, des del carrer de Pare d’Òrfens fins a la plaça de Tetuan.

Afeccions EMT València

Amb motiu de la celebració de la Volta a Peu de les Falles, l’EMT ha planificat noves rutes, entre les 9:30 i les 13:30 hores, per tal d’aproximar les persones usuàries el màxim possible a la seua destinació. La ciutadania pot utilitzar les línies 6, 8, 9, 14, 19, 32, 35, 70, 71, 72 i 81 per arribar als voltants de la plaça de l’Ajuntament. Tota la informació podrà consultar-se en la secció “Última Hora” del web de l’EMT, en l’app i en xarxes socials.