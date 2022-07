L’actriu i directora Rosana Pastor organitza un seminari sobre Berlanga a la Universitat d’Estiu de Gandia

Pastor és, a més a més, comissaria de l’Any Berlanga que ara finalitza. Amb aquest seminari ens aproparem a la figura del cineasta valencià des de una vessant més personal però també analitzant la vigència de la seua obra.

El proper 19 de juliol tindrà lloc, en el marc de la Universitat d’Estiu de Gandia, el seminari “El Berlanga que ens faltava” coordinat per l’actriu i directora Rosana Pastor. Es tracta d’un seminari de sis hores obert al públic en general que busca apropar-se a la figura de Berlanga no tan sols com a reconegut cineasta sinó, també, de forma més íntima.

Les dues primeres sessions comptaran amb la participació de Joan Carles Martí, periodista i comissari de l’exposició “Visca Berlanga!”, i de Rafa Maluenda, cineasta i director de la pel·lícula “Berlanga!”. Ambdós ens acompanyaran per descobrir la persona darrere del creador i abordaran la seua faceta com a cronista del S.XX. A més, realitzaran un recorregut pel seu humor, el seu posicionament front la censura i analitzaran la vigència de la seua obra.

La tercera i última sessió portarà per títol “El rastre de Berlanga a la cinematografia valenciana actual” i tractarà de realitzar un retrat a l’actualitat cinematogràfica a la Comunitat Valenciana i la influència que en ella ha tingut Berlanga. Per això, es comptarà amb la participació de Áurea Ortiz, historiadora i investigadora de cinema, Vicent Monsonís, director, guionista i productor, i Maria Mínguez, guionista, guanyadora de sis premis a l’Acadèmia Valenciana de l’audiovisual i nominada als Premis Forqué.

Aquest seminari està coordinat per l’actriu i directora Rosana Pastor qui, a més, ha estat la comissaria de l’Any Garcia Berlanga que ara acaba. Amb aquest seminari, la Universitat de València pretén unir-se al reconeixement a l’obra i figura del cineasta valencià.

Tota la informació d’aquest seminari, i de tota la programació de la Universitat d’Estiu de Gandia, es pot consultar en: www.uv.es/ueg