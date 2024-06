L’Ajuntament adjudica les obres del nou institut Rei En Jaume

Es farà efectiva en el pròxim plenari, a l’empresa Vialterra Infraestructuras, S.A., per un import de 12.688.366’05 euros.

L’Ajuntament d’Alzira adjudicarà el pròxim plenari les obres de l’IES Rei en Jaume, incloses al programa Edificant, a l’empresa Vialterra Infraestructuras, S.A., per un import de 12.688.366’05 euros.

Foto: Ajuntament d’Alzira

El regidor d’Hisenda, Urbanisme i Contractació, Andrés Gomis, declara que “Segons el pla de treball de l’empresa adjudicatària, l’inici de les obres serà al llarg de l’estiu, amb els primers moviments de terres. La primera fase serà la construcció de les noves instal·lacions en la zona contigua a l’actual institut, a més de la construcció d’una aula taller per a Labora, mentre que la segona fase comprendrà la demolició de les instal·lacions actuals”.

En la primera fase s’ha projectat un únic edifici compacte amb un esquema de dos blocs i un pati central discontinu de 9 metres d’amplària. En el bloc est se situa l’aulari i els seus servicis connexos en tres altures i en el bloc oest els espais de gran capacitat i l’administració en una sola planta. El gimnàs s’ha integrat en l’edifici principal i s’ha dissenyat com a espai multidisciplinari, que servisca de gimnàs i alhora de sala d’actes o espai de reunions.

Només queden fora de l’edifici principal els espais no climatitzats corresponents a instal·lacions i magatzem forestal i el bloc de LABORA que se situa annex al SEPE. Cal destacar que la part de la parcel·la lliure d’edificació està molt poblada amb espècies arbòries de gran port i, amb freqüència, de gran interés, per tant, s’ha respectat al màxim la vegetació existent, per això s’ha situat la nova edificació i les pistes esportives noves, en els espais sense arbratge.

El projecte inclou també la construcció d’una aula- taller per a LABORA, sobre la base dels acords amb LABORA per a la cessió de part de la seua parcel·la a les dotacions docents que conformen la parcel·la d’implantació de l’I.E.S. Rei En Jaume.

La segona fase del projecte inclou la demolició de l’edifici actual de l’Institut Rei en Jaume, mantenint l’edificació més pròxima al carrer O’Donell, on se situen l’actual secretaria i sala d’actes de l’Institut, i la part que alberga les instal·lacions de la UNED.

La regidora d’Educació, Virtuts Piera, per la seua banda, ha manifestat que, “d’ací a poc mantindrem una reunió amb la direcció del centre educatiu perquè l’empresa adjudicatària puga explicar les obres i també poder coordinar conjuntament la planificació de les obres, tenint en compte les necessitats educatives”.

Per últim, l’alcalde, Alfons Domínguez destaca que “estem davant de l’inici del compliment d’una reivindicació històrica de la ciutat d’Alzira. Des de l’Ajuntament estem treballant amb el projecte de l’IES Josep Maria Parra i confiem que la conselleria d’Educació impulse definitivament les necessàries obres per al CEE Carmen Picó i al CEIP Blasco Ibáñez incloses en el Pla Edificant.”