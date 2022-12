En paraules de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, la importància de l’obra radica en el fet que es tracta d’un document històric completament inèdit fins ara”

L’Ajuntament de València ha adquirit en subhasta pública l’oli sobre tela titulat “Alçament popular”, d’autor desconegut i datat aproximadament l’any 1840, que reflectix l’alçament del poble de València contra Napoleó Bonaparte en 1808, en arribar a la ciutat la notícia dels fets ocorreguts a Madrid el 2 de maig. Així ho ha anunciat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, qui ha explicat que encara que el valor artístic del llenç és menor “la importància de l’obra radica en el fet que es tracta d’un document històric completament inèdit fins ara”.

Esta revolta popular ja va ser immortalitzada en un gravat de Vicente López i Tomás López Enguídanos i, posteriorment, per Joaquín Sorolla en el reconegut llenç “El crit del Palleter” i per l’escultor Calandín en l’escultura que es pot contemplar al costat del Portal de Quart. La història que relaten totes estes obres és ben coneguda gràcies a Vicent Boix i Teodoro Llorente. Tal com reflectixen les cròniques, i ha recordat la regidora Tello, “en mig de la multitud enfurismada, Vicent Doménech va enlairar la seua faixa roja lligada a una canya a mena de bandera, amb les estampes de la Verge dels Desemparats i del rei”, i “Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó. Visca Fernando VIIé i muiguen els traïdors!”.

L’espai en el qual el llenç adquirit representa l’acció no és, com en el gravat de Vicente López, la plaça de les Companyia (plaça de les Panses), sinó que en este cas, l’inici de la rebel·lió es plasma en la plaça del Mercat, ja que al fons de la imatge apareix l’església de Sant Joan del Mercat. La signatura de l’autor és totalment il·legible, “però en qualsevol cas no es tracta d’un pintor reconegut, ja que la composició i la resolució són senzilles”, ha explicat Gloria Tello.

El preu d’adquisició ha sigut de mil euros, que amb les despeses per comissió, transport i impostos ha ascendit a 1.43,64 euros. La regidora ha explicat que “la informació sobre l’eixida a subhasta ens la va proporcionar Mateu Rodrigo, professor d’Història Medieval de la Universitat de València, qui va tindre l’encert d’identificar el tema que la casa de subhastes no havia advertit. Si no, el preu haguera sigut molt més alt”. Tello ha afegit que “des de l’Ajuntament hem fet una adquisició magnífica a un preu immillorable”.