L’ Eliana aprova el Pressupost 2025, orientat a millorar serveis i enfortir la seguretat ciutadana del municipi

L’Eliana destinarà més de 6,5 milions d’euros a inversions, entre 2025 i 2026, per a la millora d’infraestructures urbanes.

L’Ajuntament de l’Eliana ha aprovat inicialment aquest divendres el pressupost de l’entitat per a l’any 2025 amb els vots a favor del PSPV-PSOE i Compromís-Acord per Guanyar, i el vot en contra del PP i Vox.

Una sessió que ha inclòs un minut de silenci en memòria de les víctimes de la DANA.

D’igual forma, el Ple ha aprovat el sostre de despesa no financera per al pròxim exercici per un import de 23.145.572 euros i la sol·licitud d’un préstec de prop de 4 milions d’euros per a continuar millorant infraestructures en 2025 i 2026.

A aquest import cal sumar-li altres 2 milions del Pla d’Inversions de la Diputació de València i els 500.000 euros del Pla Director d’Aigua. Dos anys que estaran marcats per noves inversions com la rehabilitació de la Torre del Virrei, l’obertura de l’avinguda de les Germanies, l’ampliació de la Llar del Jubilat, la millora de parcs i jardins, la rehabilitació del pont de l’estació, les fases 2 i 3 de l’àrea central, la millora i renovació d’espais esportius o la renovació d’asfalts i voreres.

El nou document pressupostari presenta un equilibri entre els ingressos i les despeses amb un import de 19.991.782 euros, sense dèficit inicial, i s’adapta a les actuals condicions econòmiques. “Una suma total que reflecteix solidesa econòmica i que està centrat a millorar els serveis públics, la seguretat ciutadana i el desenvolupament d’infraestructures clau”, ha afirmat l’alcalde, Salva Torrent.

Els comptes garantiran l’increment de personal en l’àrea de Seguretat Ciutadana, amb la creació de cinc noves places d’agents de Policia Local. També incrementen en més d’un 16% la despesa destinada a serveis essencials com neteja, jardineria i recollida de residus, que ascendeix a més de 9 milions d’euros, quasi la meitat del pressupost total.

Torrent ha destacat que es tracta d’un pressupost ambiciós “que reflecteix clarament la bona situació social i econòmica que, afortunadament, travessa el nostre municipi i que ens permet projectar-nos cap a un futur pròsper. Un futur que té un objectiu únic: continuar millorant infraestructures i serveis per a continuar augmentant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”.