L’Ajuntament compleix el compromís d’instal·lar plaques solars en tots els edificis municipals de Foios

Amb l’última subvenció de la Diputació de València, Foios comptarà amb sis instal·lacions solars d’autoconsum

L’Ajuntament de Foios compleix amb el compromís d’instal·lar plaques solars en tots els edificis municipals abans que acabe la legislatura. La Diputació de València, dins del Pla Reacciona, ha concedit a l’ajuntament una subvenció per a una nova instal·lació solar d’autoconsum en el Centre Social Polivalent, on es troben els Serveis Socials i la biblioteca.

Amb aquesta instal·lació, ja són sis els edificis municipals – Llar de Majors, Llar de la Música, col·legi Rei en Jaume, poliesportiu municipal, Espai Jove (Antic Escorxador) i Serveis Socials – que disposaran de plaques solars, “permetent avançar cap a la sobirania energètica amb una electricitat neta, barata i de casa”, explica l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz.

La resta, o són edificis protegits, com la Casa de Cultura, o estan pendents que s’execute un nou edifici, com és el cas de la nova casa consistorial o el nou col·legi Mare de Déu del Patrocini, que també disposaran de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.

Per a l’alcalde, “és fonamental treballar cada oportunitat per a avançar en el canvi de model de producció i consum energètics. Per això, a més d’aquestes instal·lacions solars d’autoconsum, estem duent a terme altres actuacions per a l’estalvi energètic, com l’aïllament de cobertes i finestres en els edificis municipals, o la substitució a LED de tot l’enllumenat municipal”.

Des de 2015, les inversions en eficiència energètica, la instal·lació de plaques solars en tots els edificis municipals, la substitució a LED de tot l’enllumenat públic, a més d’altres mesures d’estalvi energètic, com ajustar les potències o eliminar les reactàncies, han permés al consistori reduir el consum energètic i fins i tot la despesa, a pesar dels grans increments en la factura de la llum dels últims temps.