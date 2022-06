161 contractes s’emmarquen en el programa Explus, per a persones desocupades de més de 30 anys, i 65, en el programa Empuju, per a menors de 30 anys

L’Ajuntament contractarà en els pròxims mesos unes 226 persones desocupades de la ciutat en el marc dels programes d’ocupació Empuju i Explus, dirigits a joves i majors de 30 anys, respectivament. Es tracta de programes cofinançats per Generalitat, a través de Labora, i el consistori, amb el suport de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en referència a estos plans, ha ressaltat que “es tracta de programes d’ocupació de gran importància, tant per a la ciutat de València com per a les persones seleccionades, que gaudiran d’una experiència laboral a l’Ajuntament, la casa de tots els valencians i valencianes”.

De la totalitat de contractes, 161 se n’emmarquen dins del programa Explus —dirigit a persones desocupades de més de 30 anys—, i 65, dins del programa Empuju —dirigit a joves de menys de 30 anys—. Les i els beneficiaris d’estos programes tindran un contracte de dotze mesos a jornada completa.

L’oferta del consistori abasta diversos oficis i titulacions amb la finalitat de poder donar l’oportunitat a un major nombre de persones desocupades que els permeta obrir-se camí en el mercat laboral.

D’esta manera, gràcies al programa Empuju, l’Ajuntament de València té previst incorporar joves de perfils tan diversos com advocats/as, arquitectes/as, tècnics/as audiovisuals, o animadors/as socioculturals. Segons Borja Sanjuán, “l’aposta que realitza l’Ajuntament de València per esta política de contractes es realitza des del convenciment que un treball digne, decent i de responsabilitat social és fonamental per projectar els joves cap al seu futur”. “Qui treballem des de les administracions hem d’assumir conjuntament el compromís de facilitar l’entrada de les i els joves en el mercat laboral”, ha subratllat.

A més, gràcies al programa Explus s’incorporaran a treballar en dependències municipals persones desocupades de perfils com ara entrenadors/as i monitors esportius, farmacèutics/as, enginyers/as informàtics i de telecomunicacions o capatassos forestals.

“És una oportunitat per a les i els beneficiaris d’estos programes, però també és una oportunitat per a este consistori el poder comptar amb tot el capital professional que aportaran a través del seu treball i que redundarà en el servici a tota la ciutadania, a la quals ens devem”, ha remarcat Sanjuán.

València, ciutat líder en la creació d’ocupació

Segons les últimes dades facilitades per Labora, este mes de maig s’ha registrat un descens de l’atur de 13.622 persones respecte al mateix mes de 2021, i acumula ja nou mesos de baixades consecutives.

A més, en maig “s’ha experimentat la millor dada de contractacions indefinides de la seua història”, en créixer en més d’un 1.116 % el nombre de contractes d’este tipus des de maig de 2020. Amb això, el mes de maig es van registrar 38.289 contractes, sent de tipus indefinit 15.783, això és, el 41,2 % dels contractes signats al maig són indefinits

D’altra banda, segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social, la ciutat compta amb 57.539 afiliacions a la Seguretat Social en règim d’autònoms, “les millors dades del mes de maig dels últims 13 anys”. La proporció de persones autònomes de València quant al total d’afiliacions ocupa el primer lloc en relació amb les principals ciutats, amb un 14 %, superant ciutats com Madrid, Sevilla o Barcelona.

“El dinamisme del mercat de treball que s’ha donat en 2021 i el que portem de 2022 és més que notable i estes xifres són mostra de la bona evolució en situar-nos fins i tot en millors xifres d’ocupació de les registrades prèviament a la pandèmia. Estes dades, juntament amb les d’atur i contractes registrats d’este mes de maig, demostren que la recuperació econòmica s’està produint a València”, ha puntualitzat Sanjuán.