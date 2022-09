Es tracta d’un sistema de gespa artificial d’última generació que afavoreix la qualitat del joc i garanteix una excel·lent funció esportiva i tècnica

L’Ajuntament d’Alaquàs ha invertirà un total de 396.215 euros en la renovació de la gespa dels camps de futbol del Poliesportiu Municipal del Terç, un compromís assumit amb tots els clubs esportius d’Alaquàs que fan ús d’aquesta instal·lació. L’objectiu és continuar oferint a la ciutadania unes instal·lacions de qualitat per tal d’afavorir la pràctica de l’esport i el foment d’hàbits saludables.

Per aquest motiu, es tracta d’un sistema de gespa artificial d’última generació que afavoreix la qualitat del joc, contribuiex a una millor amortiguació i garanteix una excel·ent funció esportiva i tècnica. El producte té una garantia de 9 anys, està composat de fibres de polietilé monofilament bicolor amb estructura nervada i compta amb certificat de qualitat.

L’actuació municipal es va iniciar el passat dilluns 19 de setembre amb la retirada de l’antiga gespa del camp A. Una vegada estiga finalitzat s’instal·larà el nou producte. Està previst que aquesta primera fase finalitze durant el mes d’octubre. En la segona fase s’executaran els camps B i C i mentrestant es podrà utilitzar el camp A que ja estarà finalitzat.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha treballat per tal d’oferir a tots els clubs esportius una alternativa per tal d’ocacionar les mínimes molèsties als clubs esportius i evitar la paralització d’entrenaments i partits. Per aquest motiu, s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Loriguilla per a la cessió temporal de l’ús del seu camp de futbol municipal així com també amb l’Ajuntament d’Aldaia, que també cedirà l’ús dels seus camps de futbol municipals en determinats horaris. A més, l’Escola Municipal de Futbol d’Alaquàs, que ocupa el major volumen d’ús de la instal·lació, ha reorganitzat els seus horaris per a minimitzar l’ús extern d’aquestes instal·lacions i perjudicar el mínim possible a les famílies de l’alumnat de l’escola.