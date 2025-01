L’Ajuntament d’Alfafar i Redeia rehabiliten el punt de Serveis Socials i el SAC del barri Orba

Els devastadors efectes de la DANA del passat 29 d’octubre van deixar, a més de la tragèdia humana, greus danys materials a Alfafar.

Un dels barris més afectats va ser el barri Orba (també conegut com a Parc Alcosa), amb uns 8.000 habitants.

Des de 2021, l’Ajuntament d’Alfafar disposava d’una oficina de Serveis Socials i el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) en aquest barri. No obstant això, les instal·lacions municipals van quedar destruïdes, i malgrat els esforços solidaris dels voluntaris per a netejar-les parcialment, una part del recinte – uns 150 m² – va resultar inutilitzable a causa de la força de l’aigua, que va arrasar parets, sostre, circuits elèctrics, fontaneria, finestres i portes.

Amb l’objectiu de reactivar l’atenció als Serveis Socials i el SAC municipals, l’Ajuntament d’Alfafar va signar un acord de col·laboració amb Redeia, la matriu de Red Eléctrica, per a la rehabilitació d’aquest espai. L’acord té com a objectiu centralitzar la detecció de necessitats, organitzar l’ajuda a la població del barri, i oferir suport als col·lectius més vulnerables, especialment per a gestionar les ajudes econòmiques imprescindibles per a les persones afectades.

Redeia ha finançat la rehabilitació de l’edifici amb una aportació de 100.000€, gràcies a la iniciativa d’un treballador de Red Eléctrica, veí del barri i també afectat per la DANA. Els treballs s’han desenvolupat amb urgència en les últimes setmanes, aconseguint així que la reobertura del SAC i Serveis Socials es pogués dur a terme amb èxit el 20 de gener.

Amb aquesta rehabilitació, es garanteix la reobertura immediata dels serveis socials, millorant així l’atenció als veïns de Parc Alcosa i la gestió de les ajudes per als afectats per la DANA.