Algemesí intensifica la neteja d’embornals davant la previsió de pluges

Els serveis municipals preparen la ciutat per a les pluges torrencials de tardor

Els serveis municipals han iniciat una neteja exhaustiva dels embornals de la ciutat, en previsió a les pluges intenses que habitualment es produïxen en els pròxims mesos.

Els treballs es van iniciar en el mes d’abril en les zones més sensibles, com són els passos subterranis i els carrers on habitualment es produix una acumulació de l’aigua. No obstant això, la neteja de la xarxa del clavegueram s’ha intensificat en els mesos de juliol i agost.

A hores d’ara, ja s’han netejat més del 50% dels embornals del municipi i la previsió és que els treballs continuen també en el mes de setembre.

Estos treballs estan sent coordinats, mapa en mà, pel nou oficial de serveis múltiples incorporat fa unes setmanes a la plantilla, ja que “el compromís de l’equip de govern és que els Serveis Municipals tinguen una estructura sòlida i coordinada per a actuar en el que realment és important”, ha manifestat la regidora de Serveis Públics, Carmina Borrás.

“La neteja del clavegueram ha passat de ser una actuació molt esporàdica a formar part del calendari d’actuacions de l’Ajuntament d’Algemesí, amb l’objectiu d’afavorir una evacuació més ràpida de l’aigua en moments de pluja torrencial. En poc més d’un any de govern hem renovat quatre vehicles de la flota de les brigades municipals, alguns amb més de 20 anys i avaries constants, i estem consolidant una plantilla que garantix la prestació de servicis tan essencials com este. Això és apostar pels serveis públics”, conclou l’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis.