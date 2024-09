En la quinzena edició d’este acte d’entrega s’ha guardonat els millors alumnes dels centres educatius de la ciutat en el curs 2023/2024

El saló de plens de l’ajuntament d’Algemesí acull per quinzé any consecutiu l’entrega de premis als millors expedients acadèmics de Batxillerat i Cicles Formatius de la ciutat en el curs 2023/2024.

Els alumnes han rebut com a recompensa al seu esforç un ordinador portàtil.

Aquestos són els alumnes, ordenats alfabèticament, que han obtingut el millor expedient acadèmic de Batxillerat: Carmen Fernández Moreno, de l’IES Bernat Guinovart; Óscar Marqués Sanchis, Ximo Pous Pérez i Biel Santamaria Buil, de l’IES Sant Vicent Ferrer; i Carlos Rosell Marcos, del CC Nuestra Sra de la Salud (Maristes).

A continuació, es lliurà el premi extraordinari de Cicles Formatius a l’alumne amb el millor expedient acadèmic a José Alfonso Pérez Maroto, de l’IES Sant Vicent Ferrer.

El criteri d’elecció s’ha basat en la decisió del jurat i en les bases que regulen la convocatòria, els requisits de la qual són els següents:

– Estar empadronats a Algemesí a data de 31 de desembre de 2022 i cursar estudis de 2n de Batxillerat o 2n de Cicle Formatiu superior en algun centre escolar de la ciutat.

– L’exigència d’haver obtingut una nota mitjana del Cicle Formatiu igual o superior a 8,50 i una nota d’accés a les titulacions universitàries (NAT) –nota d’accés a la Universitat (NAU) incrementada amb les qualificacionsde la fase específica– igual o superior a 12.

Carmina Gómez, regidora de Cultura i Educació, ha manifestat que «volem posar en valor l’esforç, la responsabilitat i el treball d’estos alumnes, perquè no s’ha tractat d’un any només, sinó que es tracta d’una trajectòria d’anys. També vull donar l’enhorabona a les famílies d’ells i, per descomptat, al professorat dels centres, que també formen part d’este equip».