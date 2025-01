L’Ajuntament d’Algemesí reobri el Centre de Dia per a malalts d’Alzhèimer

Un servei essencial traslladat al Casal de Festes mentre es reforma l’edifici original

L’Ajuntament d’Algemesí ha reobert provisionalment el Centre de Dia per a malalts d’alzhèimer, una infraestructura greument afectada per la DANA

Les instal·lacions s’han traslladat al Casal de Festes, un espai habilitat amb caràcter d’urgència per a oferir les condicions adequades. Així, els prop de 70 usuaris i les seues famílies podran continuar gaudint d’aquest servei essencial mentre es duen a terme les obres de reparació de l’edifici original.

Obres de reforma en marxa amb màxima prioritat

Les obres de reforma, adjudicades per mitjà d’un contracte d’emergència, són la primera actuació prioritària dins del pla de reconstrucció municipal. Segons ha explicat l’alcalde, José Javier Sanchis, “la nostra prioritat ha sigut garantir que els serveis essencials no es paralitzen. Hem actuat amb màxima celeritat per a habilitar un espai provisional i començar immediatament les obres de reconstrucció. La nostra missió és assegurar que les persones més vulnerables continuen rebent l’atenció que mereixen”.

L’alcalde també ha remarcat la decisió d’iniciar les obres sense esperar a les ajudes estatals: “No podem esperar al desenvolupament del Reial decret d’ajudes. Fa tres setmanes que vam assumir la responsabilitat de començar la reconstrucció”.

Agraïment a l’equip i compromís amb el benestar ciutadà

La regidora de Serveis Socials, Quini Giner, ha agraït la implicació de l’equip de treballadors d’ASFAL, que han demostrat una gran capacitat d’adaptació per a garantir el benestar dels usuaris.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament d’Algemesí reafirma el seu compromís amb la ciutadania, assegurant l’atenció a les persones majors afectades per l’alzhèimer en aquest moment tan crucial per a la reconstrucció del municipi.