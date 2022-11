Hui s’han iniciat les obres amb les quals s’elimina l’aparcament i la illeta central de la plaça, a més d’executar una nova vorera per a millorar l’accessibilitat de la zona

La intervenció urbanística, pressuposteua en 49.500 euros, es finança a través del Pla d’Inversions de la Diputació de València

En el termini d’un mes, la plaça Major d’Almussafes, principal eix del centre històric de la població i integrada en el PERI Pla Especial Torre Racef, estrenarà nova imatge. L’executiu local ha començat, hui dilluns 7 de novembre, la intervenció urbanística, que comprén la remodelació de la vorera i l’eliminació tant de l’aparcament com de la illeta central, elements que fins hui dificultaven l’accessibilitat de la plaça on se situen la torre àrab i l’església parroquial Sant Bartolomé, dues dels principals monuments històrics de la localitat. Un pressupost de 49.500 euros, sufragat íntegrament amb càrrec al Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021 de la Diputació de València, servirà per a completar la totalitat de la intervenció, adjudicada a l’empresa Meding Gestió d’Obres i Projectes S.L..

El mal estat de conservació tant del paviment per als vianants, amb celles i desnivells entre els diferents elements, com de l’asfaltat viari, amb problemes de fissuració i sots pel

pas de vehicles en les zones centrals, així com irregularitats i desnivells en la seua unió amb les rigoles, unit a la necessitat de millorar parcialment la seguretat i accessibilitat de la Plaça Major han portat a l’Ajuntament d’Almussafes a emprendre una intervenció de reforma d’aquest espai urbà de 934,46 metres quadrats de superfície, emplaçat en ple centre del centre històric i delimitat pels carrers Major, Metge Bosch, Castell i Sant Cristòfol. “Lògicament aquest projecte se circumscriu al PERI Pla Especial Torre Racef i en tractar-se d’una àrea de vigilància arqueològica, l’actuació en procés d’execució respecta exhaustivament tots els preceptes de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, amb els límits que estableix quant a les excavacions necessàries per a escometre la intervenció, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.

Hui, l’empresa adjudicatària del projecte, ha iniciat els treballs de remodelació, prèvia col·locació dels diferents senyals informatius, l’import d’execució dels quals ascendeix a 49.500 euros que es financen íntegrament amb la subvenció concedida per la Diputació de València amb càrrec al Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021.

Entre les accions incloses en el projecte destaca l’eliminació del paviment de la vorera del Carrer Castell, confrontant amb la zona verda on s’erigeix la Torre Racef i executat amb solera de formigó armat i amb rajoles hidràuliques de pastilla, a conseqüència del seu estat de deterioració. Posteriorment, s’executarà una nova vorera amb paviment de llambordes acolorides i rematades per vorada i rigola de formigó.

Així mateix, l’Ajuntament suprimirà la xicoteta illa central de la Plaça Major, que no compleix amb els paràmetres d’accessibilitat, amb l’objectiu de limitar el gir dels vehicles cap al carrer Castell amb l’opció de la pintura viària.

El gual per als vianants accessible, que se situarà en la zona de trobada de la plaça amb el carrer Major, i la repavimentació de tota la plaça completaran la intervenció urbanística.