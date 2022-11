El projecte, el pressupost del qual ascendeix a 19.332 euros, està subvencionat a través de la convocatòria de Smart Cities 2022 de la Diputació de València

La setmana passada es van instal·lar els huit dispositius en els quatre accessos principals a la localitat

L’Ajuntament d’Almussafes ha aconseguit una subvenció de 19,332 euros de la Diputació de València en presentar el seu projecte a la convocatòria de Smart Cities 2022 de l’ens provincial que pretén que els ajuntaments puguen dotar-se de la tecnologia adequada per a optimitzar els serveis que ofereixen, posant a la disposició dels mateixos una plataforma Smart de Codi obert en manera cloud, la Plataforma Connecta que permetrà l’anàlisi de les dades obtingudes a través de dispositius intel·ligents (Big Data).

Amb la citada subvenció, l’executiu local ha dotat als sistemes de control i millora de la fluïdesa del trànsit de 8 càmeres que permetran analitzar les dades, monitorar el trànsit de vehicles per a millorar la fluïdesa i així optimitzar els recursos i augmentar la seguretat. Els huit dispositius es van instal·lar la setmana passada en punts estratègics del sistema viari d’Almussafes.



La localitat d’Almussafes ja disposa de dispositius smart city per a monitorar els desplaçaments, redistribuir el trànsit, fomentar la mobilitat sostenible, reduir el temps dels desplaçaments, a més de previndre accidents i augmentar la seguretat.



Optimitzar els serveis i convertir-los així en serveis intel·ligents amb la tecnologia adequada és el principal objectiu de la iniciativa que ha posat en funcionament l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Seguretat Ciutadana, gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de València. “Amb la instal·lació dels huit dispositius en punts estratègics de la nostra població ens avancem a les previsions de l’ONU que assenyalen que, en en 2050, les càmeres intel·ligents seran part fonamental i quotidiana de la ciutadania”, destaca l’edil, Jaime Wic.



Millora del flux del trànsit dels vianants i els vehicles

L’aposta de l’executiu local pel sistema smart city, amb càmeres d’última tecnologia amb connexió a Internet i ajustades al Reglament General de Protecció de Dades, possibilitarà el tractament d’informació Big Data i la identificació i detecció intel·ligent de vianants i dels diferents tipus de vehicles que transiten per la població. Amb això, l’Ajuntament d’Almussafes busca l’optimització dels recursos destinats al trànsit i el control de l’acumulació de transeünts i vehicles, dades que s’analitzaran a través de la Plataforma Connecta de la Diputació de València.



La finalitat concreta d’aquesta acció és aconseguir una major eficàcia en la mobilitat local i amb ella les condicions i la qualitat de vida de la nostra ciutadania, a través de la millora de la seguretat, la captació de conductes incíviques, l’anàlisi de patrons i les hores punta, la prevenció d’accidents i l’agilitació del trànsit”, postil·la el regidor de Seguretat Ciutadana, qui incideix en què l’excel·lent treball del departament en la redacció i posterior presentació del projecte ha possibilitat la concessió de la subvenció que ha cobert la totalitat de la inversió.



Els dispositius col·locats en la Ronda Monestir de la Valldigna, els carrers València i Salvador Botella i l’Avinguda Algemesí, instal·lats per l’empresa Sol-Fix, disposen de potents algorismes que detecten en les imatges elements com la matrícula de vehicles, la seua marca, model, color i tipus. A més, Identificaran quantes bicicletes, motos, turismes, furgonetes, camions, autobusos, vehicles de recollida de residus o de neteja viària transiten diàriament pels carrers, així com detalls referits a la seua altura i longitud. Les cambres també distingeixen plaques indicadores de tara i MMA, remolcs i semiremolcs, mercaderies perilloses i mercaderies descarregades en la via pública, així com la caracterització de vianants. Així mateix, es coneixerà el pesatge de vehicles en marxa i si tenen o no sobrepés que puguen deteriorar el paviment.