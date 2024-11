L’Ajuntament d’Almussafes modernitza i digitalitza el seu Mercat Municipal

Hui dimarts, l’edifici reobri les seues portes després de sis setmanes d’obres de rehabilitació

El projecte de restauració i millora ha sigut cofinançat entre la Conselleria de Comerç i el propi Ajuntament

Aquest mateix matí, el Mercat Municipal d’Almussafes torna a obrir les portes a la ciutadania una volta finalitzades les obres de revitalització d’aquest edifici emblemàtic del municipi.

Les actuacions han suposat tant la millora de la infraestructura com la digitalització dels serveis que oferix, promovent la sostenibilitat i l’accessibilitat. Aquesta actuació ha comportat una inversió de 80.879,58 euros, finançada a 90 per cent per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana.

“A banda de fomentar els negocis de proximitat, també volem promoure el nostre mercat com a punt de trobada de la ciutadania, celebrant actuacions de xicotet format, exposicions i recitals, entre altres accions”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Els veïns i veïnes d’Almussafes gaudixen des de hui d’un renovat Mercat Municipal, després de sis setmanes d’obres que han suposat la posada en valor d’un dels edificis més emblemàtics del centre històric, epicentre comercial i social de la localitat durant dècades i que, des d’ara, obri una nova etapa. Les obres han consistit en la millora no només de les infraestructures, sinó també dels equipaments i de la gestió.

De fet “hem implementat el programa MERCANOVA, que va a beneficiar a comerciants i a clients i que presentarem més endavant, hem instal.lat dos monitors en l’interior de la dependència, hem creat una pàgina web i habilitat una nova adreça de correu electrònic, així com una renovada imatge corporativa, amb la finalitat de digitalitzar tota la gestió posant en marxa sistemes de comerç electrònic, màrqueting digital i targetes de fidelització per a millorar l’experiència de compra i atraure a nous clients” exposa la regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes, Belén Marí.

Respecte a la millora de les infraestructures, cal destacar que s’ha dut a terme la renovació del paviment i la pintura de l’interior i l’exterior de la dependència. Així mateix, també s’han identificat la totalitat de les parades actives amb un vinil, s’ha instal·lat un embellidor que, a més de cobrir el cablejat revitalitza tot l’espai, i s’han instal.lat nous tendals en cadascuna de les parades amb la nova imatge corporativa del Mercat Municipal.

“És important assenyalar que, amb la mateixa superfície, hem aconseguit ampliar visualment l’espai amb l’eliminació de les taules centrals de venda, ja innecessàries, tenint en compte que el Mercat Municipal disposa de sis parades lliures”, exposa Belén Mari. L’objectiu final de tota aquesta inversió no és altre que enfortir l’economia local, “atraient a nous comerciants i visitants, i revitalitzar el comerç d’Almussafes”, afig la regidora.

Una volta finalitzades la totalitat de les actuacions, el següent objectiu de l’Ajuntament d’Almussafes és promoure el Mercat Municipal com a punt de reunió de la ciutadania de totes les edats, recuperant el caràcter de lloc de trobada que històricament ha tingut aquesta infraestructura. Tal i com exposa l’alcalde d’Almussafes, Toni González, “anem a posar en marxa una programació d’activitats al nostre Mercat, celebrant actuacions de xicotet format, exposicions i recitals, entre altres accions, que ens ajuden a revitalitzar el Mercat en tots els sentits. Volem convertir el Mercat Municipal d’Almussafes en un model d’innovació, alineat amb els valors de la sostenibilitat i la proximitat”