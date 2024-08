La redacción del proyecto de reforma del IES Josep Maria Parra ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de Alzira.

El centro educativo se rehabilitará respetando su diseño original de 1968.

Andrés Gomis, Regidor d’Urbanisme Ajuntament d’Alzira

L’Ajuntament d’Alzira inicia el procés per a la rehabilitació del centre de forma definitiva, amb l’adjudicació de redacció del projecte d’adequació i ampliació de l’IES Josep Mª Parra. Una licitació que va eixir per valor de 227.027.87 i finalment s’ha adjudicat per. 90.697,63€. Recordem que la rehabilitació del centre educatiu forma part del pla Edificant de la Generalitat i des de maig de 2023, l’Ajuntament té delegada l’execució d’este projecte.

El projecte de reforma de l’IES Josep Maria Parra avança amb l’adjudicació a l’arquitecta Ana Grau Ferrer, amb la previsió de presentar-lo a finals de 2024 i iniciar les obres l’any següent.

A hores d’ara, es dona el tret d’eixida a este projecte amb este pas preliminar a la construcció. Recordem que el passat mes d’abril es va aprovar la contractació de la redacció del projecte i després d’avaluar les 7 propostes conforme els criteris establerts en els plecs, ara s’adjudica la contractació a Ana Grau Ferrer arquitecta juntament amb el seu equip tècnic per haver obtingut la major puntuació de les ofertes presentades.

“Amb la redacció d’este projecte fem un pas més per a rehabilitar el IES Josep Mª Parra, un dels grans objectiu de la legislatura. En el projecte es marcarà en què va a consistir esta reforma integral i com es portarà a terme. Si no hi ha imprevistos el presentaríem a finals de 2024 a la comunitat educativa i podrien començar-se les obres l’any que ve. Des de l’Equip de govern, treballem per a complir amb el nostre comprimís per l’impuls a de les infraestructures educatives”, explica el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis.

La reforma integral de la IES Josep M. Parra, amb una inversió de quasi 6 milions d’euros, inclourà la renovació de l’edifici existent respectant el seu disseny original i la construcció d’un nou aulari, millorant l’eficiència energètica i les instal·lacions educatives.

L’obra en el IES Josep M. Parra suposa una inversió de 5.894.929,80 euros i contempla d’una banda la reforma de l’edifici, des de la fusteria, revestiments, i instal·lacions, eficiència energètica, i reformes en els patis amb la finalitat que les instal·lacions resultants d’esta actuació permeten un adequat acompliment de la labor educativa. D’altra banda, també es construirà un nou aulari. Tot i que la proposta inicial era assolar l’edifici i fer-lo de nou, la comunitat educativa va demanar respectar l’edifici actual del 1968, ja que té unes característiques que el fan molt singular. Per això la reforma està orientada a posar a punt les aules i l’edifici, respectant el disseny i la seua estructura. L’actual institut és va construir, seguint les premisses de l’escola Bauhaus, una corrent modernista de principi del segle XX.

La reforma busca actualitzar les instal·lacions de l’IES Josep Mª Parra per garantir l’accessibilitat, complir les especificacions d’Edificant i millorar l’eficiència energètica.

L’IES Josep Mª Parra es va construir l’any 1965 i des de llavors ha patit algunes reformes. Tot i això, les instal·lacions s’han quedat obsoletes, no complint la normativa d’accessibilitat ni les especificacions d’Edificant per a Centres Docents, ni s’hi adapta a la normativa tècnica d’instal·lacions per a la seua eficiència energètica. La finalitat d’esta actuació es aconseguir unes instal·lacions que permeten reprendre la tasca educativa a Alzira.