Segueix la campanya ‘Beu aigua de l’aixeta amb la instal·lació de fonts portàtils als grans esdeveniments

L’Ajuntament d’Alzira continua amb la campanya ‘Beu aigua de l’aixeta’. Des de les regidories d’esports, Serveis Urbans i Obres Públiques s’està treballant en un nou projecte basat en la col·locació de fonts portàtils d’aigua de l’aixeta en esdeveniments multitudinaris.



El regidor de les tres àrees, Fernando Pascual junt amb els tècnics dels departaments que dirigeix, s’han reunit amb el responsable de l’empresa Tuawa del grup Global Omnium Aguas de Valencia per conéixer i implantar esta nova iniciativa. La finalitat és la de reduir el plàstic que s’utilitza en este tipus d’esdeveniments esportius, culturals i festius. A més de seguir conscienciant del fet que l’aigua d’Alzira és potable i apta per al consum humà.



L’edil Fernando Pascual ha destacat que “Des de l’Ajuntament d’Alzira hem treballat per aconseguir una aigua de qualitat per al consum de la ciutadania. Amb este projecte volem acostar l’aigua de l’aixeta als esdeveniments que es puguen realitzar a la nostra ciutat, assegurant que l’aigua d’Alzira és apta per a les persones i està controlada amb nombroses analítiques i controls sanitaris”. Pascual ha afegit que “A més amb este projecte fem d’Alzira una ciutat més sostenible, evitant el consum de plàstic que se sol emprar als grans esdeveniments locals”.

