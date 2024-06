L’Ajuntament d’Alzira llança una nova edició dels bons de comerç per a l’estiu

La regidoria de Comerç llança la setena edició dels bons que posaran en circulació 140.000 euros en el comerç local.

Divendres s’enceta el període per a demanar-los i es podran utilitzar als establiments adherits durant el mes de juliol i agost.

Després de l’èxit de les passades edicions posem a la venda 1400 bons per valor de 100€ (60 € els posa el ciutadà i 40 € els aporta l’Ajuntament).

Els bons de comerç permetran posar en circulació 140.000 € entre els comerços d’Alzira inclosos en la campanya, en els mesos de juliol i agost, mesos tradicionalment amb menys moviment comercial, la qual cosa fa que esta campanya siga rebuda amb moltes ganes pel xicotet comerç, perquè ve a reforçar les vendes en els mesos d’estiu.

Recordem que els bons de comerç d’Alzira han sigut una de les mesures que s’implantà com conseqüència de la COVID19, per tal de reactivar l’activitat econòmica, però l’èxit ha segut tan gran que s’ha convertit en una cita ineludible en les campanyes de comerç i la que més impacte ha tingut entre la població i el comerç local.

SETENA EDICIÓ

Després de l’èxit de les sis convocatòries anteriors, la primera d’elles l’octubre de 2020, en esta ocasió, i després d’acord del Consell assessor de comerç, s’estima oportú dur a terme una nova convocatòria de bons de comerç per a la campanya d’estiu, dirigida a les activitats comercials d’Alzira que es relacionen en la base 1a, adherides a la Targeta d’Alzira. Al llarg d’estes 6 edicions s’han emés un total de 12.750 bons, que han suposat una injecció d’1.075.000 € en l’economia local.

La regidora de comerç, Gemma Alós, recalca que “els bons de comerç són una de les eines que més resultats dona per a moure l’economia de la població, ja que beneficia no sols a la ciutadania sinó també als establiments comercials.”

Què són els bons de comerç?

Els bons de comerç són ajudes al ciutadà per a reactivar el consum i l’economia local que es formalitzen a través de targetes electròniques prepagament, per valor de 100 €, on el ciutadà abona 60 € i 40 € els aporta l’Ajuntament d’Alzira.

La data límit d’ús és el 31 d’agost de 2024. Les quantitats no gastades en esta data, quedaran sense possibilitat d’utilitzar-se.

En esta campanya, tal com estableixen les bases municipals de la campanya de bons de 2024, els establiments comercials on podran utilitzar-se els bons de comerç són:

Els establiments comercials inclosos en els epígrafs IAE 64 i 65.

Queden exceptuades les següents activitats:

• 646 Comerç al detall de labors de tabac i d’articles de fumador.

• 647.5 Subministraments de productes alimentosos i begudes, exclòs el tabac, a través de màquines expenedores.

• 652.1 Farmàcies: comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d’higiene personal.

• 654 Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions i de maquinària, accessoris i peces de recanvi.

• 655 Comerç al detall de combustibles, carburants i lubricants.

Aquells establiments comercials amb epígrafs IAE 64 i 65 que ja han participat en edicions anterior figuraran en el llistat de comerços adherits a la campanya. En cas que hi haja un comerç que haja canviat de número FUC o no ha participat en edicions anteriors pot posar-se en contacte a través del whatsapp de comerç 667910853.

El sistema de compra dels bons de comerç, edició estiu, serà el mateix que en edicions anteriors:

1. Reservar la Cita prèvia a l’agenda de venda de bons de comerç de la web www.idea-alzira.com/bonos-comercio

2. Només es podrà comprar 1 BO PER PERSONA.

3. El pròxim divendres 21 de juny S’OBRIRA L’AGENDA DE CITA PRÈVIA.

4. Només s’admetrà el pagament amb targeta bancària.

5. A la venda, A PARTIR DE L’1 de juliol, en les dependències d’IDEA.